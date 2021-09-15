طلب هواتف آيفون 13 الجديدة المسبق

أعلنت آبل عن هواتف آيفون 13 المنتظرة هذا العام من خلال حدثها السنوي والذي تم بثه مباشرةً من مقر كاليفورنيا.

ويأتي هاتف آيفون 13 في أربعة أحجام كما جاء آيفون 12 الذي أطلقته الشركة العام الماضي، ولكن يأتي الهاتف مع بعض التغييرات الجديدة.

وقد استخدمت الشركة معالج A15 الجديد، ويعتمد هذا المعالج على 6 أنوية للمعالجة المركزية.

ويستخدم المعالج 4 أنوية للمعالجة الرسومية في آيفون 13 و13 ميني وخمسة أنوية في آيفون 13 برو.

وهو قادر على القيام بأكثر من 15 تريليون عملية في الثانية الواحدة، مما يجعله أسرع من المعالجات الأخرى بنسبة 50٪.

وتستخدم جميع الهواتف تقنية الوضع السينمائي الجديد الذي أضافته آبل، حيث تستطيع تغيير تركيز المقطع أثناء تصويره أو بعده.

وتبدأ عملية الطلب المسبق على هواتف آيفون 13 الجديدة في 17 سبتمبر الحالي وتصل للمستخدمين في 24 سبتمبر.

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طلب هواتف آيفون 13 ميني المسبق

يأتي آيفون 13 ميني بحجم صغير أقل من المنافسين ويشبه آيفون 12 ميني في الحجم، ولكن مع بطارية أفضل.

كما قامت آبل بتصغير نتوء الكاميرا الأمامية بنسبة 20٪ عن العام الماضي، وذلك تمهيدًا لإزالته تمامًا، وتأتي الشاشة بحجم 5.4 بوصة.

وتبدأ مساحة آيفون 13 ميني من 128 جيجابايت بدلًا من 64 جيجابايت كما كانت في الهواتف القديمة.

ويمكنك الحصول عليه بدايةً من سعر 730 دولار للنسخة الأقل في المساحة.

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طلب آيفون 13 المسبق

يستخدم آيفون 13 شاشة أمامية بحجم 6.1 بوصة من نوع OLED، وهو مثل حجم العام الماضي تقريبًا.

ولكن قامت آبل بتحديث المعالج ليصبح A15 Bionic الجديد بالإضافة إلى تقليل حجم النتوء الأمامي وتكبير البطارية لتعمل حتى ساعتين ونصف أكثر.

ويمكنك الحصول عليه مقابل 830 دولار للنسخة الأقل في المساحة وهي 128 جيجابايت.

ويأتي الهاتف في خمسة ألوان تختلف درجاتها عن ألوان العام الماضي، مع إضافة لون وردي فاتح.

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طلب آيفون 13 برو و برو ماكس المسبق

تعتبر هواتف برو وبرو ماكس أقوى هواتف تطلقها آبل في كل عام، ولكن هذا العام الاختلاف ليس كبيرًا للغاية.

ويعتبر أهم اختلاف هو الاعتماد على تقنية Promotion في الشاشات، حيث تستطيع الشاشة استخدام تردد 120 هرتز.

كما أن شاشة برو ماكس تأتي بحجم أكبر من جميع هواتف آيفون 13 الأخرى، حيث يصل حجمها إلى 6.7 بوصة.

وتستخدم النسخ الاحترافية ثلاثة كاميرات خلفية متنوعة ومطورة عن الأجيال القديمة، ويعتبر التطور الأكبر هو تحسين الوضع الليلي وتوسيع فتحات العدسة.

ويجعل هذا التحسين التصوير الليلي مع هواتف آيفون 13 أفضل كثيرًا من هواتف آيفون 12 المعتادة.

وتأتي الهواتف بمساحة تخزين مبدأية تصل إلى 128 جيجابايت بسعر 1000 دولار لنسخة برو و 1100 دولار لنسخة برو ماكس.

ويمكنك الحصول على الهواتف في مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت بسعر 1500 دولار لنسخة برو المعتادة و 1600 دولار لنسخة برو ماكس.

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