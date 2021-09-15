بدأت حواسيب كروم بوك بالإنتشار كثيرًا في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التطورات التي طرأت عليها وأسعارها المناسبة للجميع.

وقد أصبح نظام كروم قادرًا على تقديم الوظائف اليومية الأساسية التي تحتاجها في حياتك بالإضافة إلى بعض الوظائف الخاصة والمتقدمة.

وعندما تضع مميزات النظام التي تتطور بشكل سريع إلى جانب السعر المنخفض للحواسيب، فإن هذا يجعله جهازًا مناسبًا للطلاب.

ولكن بالرغم من تطور نظام كروم كثيرًا عن الماضي، إلا أن بعض التطبيقات لازالت لا تعمل عليه أو تواجه صعوبة في العمل.

وذلك مثل الألعاب الإلكترونية التي تطلب حاسوب ويندوز، أو تطبيقات تعديل الصور الاحترافية مثل فوتوشوب و Lightroom.

لذلك يحتاج البعض إلى بث ويندوز أو ماك مباشرةً إلى أجهزة كروم بوك، حتى يتمكنوا من استخدام مميزات هذه الأنظمة.

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طريقة تشغيل تطبيقات ويندوز في كروم بوك

لا يمكنك تشغيل تطبيقات ويندوز أو ماك مباشرةً في نظام كروم مباشرةً، ولكن يمكنك التحكم في حاسوب ويندوز الخاص بك عن بعد.

وذلك حتى تستطيع تشغيل تطبيقات ويندوز عبر نظام كروم دون تثبيتها في كروم بوك.

ويمكنك القيام بذلك عبر تثبيت أداة تدعى Chrome Remote Desktop، ويجب تثبيت هذه الأداة في حاسوب كروم بوك وويندوز معًا.

وتسمح لك هذه الأداة بالوصول إلى سطح مكتب جهاز ويندوز أو ماك الخاص بك والتحكم فيه مباشرةً كأنك تجلس أمامه.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى صفحة الأداة في كروم وقم بتثبيتها في حاسوب ويندوز الخاص بك.

وبعد ذلك قم بفتح الأداة واختيار الوصول إلى هذا الحاسوب عن بعد، ومن ثم قم بتفعيل الأداة.

وبعد ذلك تطلب منك الأداة إعطاء الحاسوب إسمًا واختيار رمز قفل خاص بك، وذلك حتى تتمكن من الدخول إلى حاسوبك بشكل سهل.

وتحتاج لإدخال رمز مكون من 6 أرقام حتى تتمكن من توثيق دخولك إلى الحاسوب.

وبعد ذلك قم بتثبيت الأداة مجددًا في حاسوب كروم بوك الخاص بك، وقم بفتحها عبر حاسوب كروم.

وعندما تفتحها ترى قائمة بالحواسيب التي يمكنك الوصول إليها بسهولة عبر هذه الأداة.

قم باختيار الحاسوب الذي ترغب بالوصول إليه ومن ثم استخدم أي تطبيق ويندوز ترغب فيه عبر حاسوب كروم بوك دون مشاكل.

ويمكنك أيضًا نقل الملفات بين الحاسوبين عبر الأداة دون الحاجة لأي أدوات أو تطبيقات أخرى.

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