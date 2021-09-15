طريقة الحصول على أجهزة آيباد الجديدة

أعلنت آبل في مؤتمرها الذي أقامته بالأمس عن عدة أجهزة جديدة، وتضم هذه الأجهزة هواتف آيفون 13 الجديدة مع ساعة آبل الجديدة وأجهزة آيباد اللوحية الجديدة.

وقامت آبل بالكشف عن آيباد ميني جديد ومعاد تصميمه بالكامل ليتوافق مع الهوية الجديدة لأجهزة آيباد التي تقدمها آبل.

بالإضافة إلى جهاز آيباد اقتصادي جديد يستخدم معالج A13 الذي أطلقته آبل في هواتف آيفون 11 منذ عامين تقريبًا.

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الحصول على أجهزة آيباد ميني الجديدة

يعتبر الجيل السادس من آيباد ميني أحد أكبر التغييرات التي طرأت على حواسيب آبل اللوحية الصغيرة، حيث تم تصغير الحواف كثيرًا مع إضافة شريحة A15 القوية.

وبسبب الحواف الصغيرة، تمكنت الشركة من زيادة حجم الشاشة الفعلية لتصل إلى 8.3 بوصة دون زيادة حجم الجهاز.

كما يستخدم الجهاز منفذ USB C للشحن والإتصال السريع، بالإضافة إلى دعم للجيل الثاني من قلم آبل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يدعم فيها آيباد ميني قلم آبل الذكي، بالإضافة إلى تحسين الكاميرا الأمامية لتصبح بقوة 12 ميجابكسل مع عدسة واسعة للغاية وتقنية المنصة المركزية لتتمكن من التركيز على المتحدث وجعله في منتصف المشهد.

كما يدعم الجهاز اتصال الجيل الخامس بالشبكات اللاسلكية بالإضافة إلى اتصال Wi-Fi 6 الجديد السريع.

ويأتي الجهاز مع حجمين لمساحة تخزين، حيث يمكنك الحصول عليه بمساحة 256 جيجابايت أو 64 جيجابايت فقط.

ويمكنك الحصول على مساحة 64 جيجابايت في مقابل 500 دولار تقريبًا و 256 جيجابايت مقابل 650 دولار تقريبًا.

وتقدم آبل نسخة تدعم الإتصالات بالشبكة الهواتف المحمولة في مساحتين أيضًا، وتأتي أسعار النسخة الشبكية أغلى قليلًا.

ويصل سعر نسخة 64 جيجابايت من النسخة الشبكية إلى 650 دولار و 800 للنسخة 256 جيجابايت.

كما يأتي الجهاز مع خمسة ألوان جديدة يمكنك الاختيار من بينها كما تشاء.

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الحصول على الآيباد الاقتصادي الجديد

أطلقت آبل تحديثًا لأجهزة آيباد الاقتصادية الجديدة، وقد أصبح هذا التحديث عادة سنوية لآبل.

ويستخدم الجهاز الجديد معالج A13 الذي أطلقته آبل لأول مرة مع هواتف آيفون 11 منذ عامين، كما تم تحديث كاميرا الجهاز.

وقد أصبح الجهاز يعمل مع كاميرا أمامية بقوة 12 ميجابكسل وعدسة واسع الزاوية للغاية مع خاصية المنصة المركزية.

وتعتبر هذه الاختلافات الوحيدة التي طرأت على الجهاز الجديد، ولكن دون ذلك لم يتغير الجهاز.

ويمكنك الحصول على الجهاز في مساحة 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت، حيث تأتي النسخة الأقل بسعر 330 دولار تقريبًا و 480 دولار للنسخة الأكبر.

ويظهر الجهاز الجديد في لونين فقط، إما الفضي أو الرمادي، ويمكنك الحصول عليه في نسخة اتصال شبكي.

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