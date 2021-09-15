وسعت شركة شاومي مجموعة هواتفها الذكية المتميزة في أوروبا بإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة: Xiaomi 11T Pro و Xiaomi 11T و Xiaomi 11 Lite 5G NE.

وخلفت سلسلة Xiaomi 11T الجديدة تشكيلة Mi 10T للعام الماضي، بينما يمثل Xiaomi 11 Lite 5G NE تحديثًا طفيفًا على Mi 11 Lite 5G الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام.

ويعد كل من Xiaomi 11T و 11T Pro الهواتف الرائدة هنا، حيث يتضمنان شاشات بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالجات قوية، وكاميرات قادرة. وهي أيضًا أول هواتف شاومي التي يتم إطلاقها عالميًا دون علامة “Mi” التجارية.

ويتطابق كل من Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro مع بعضهما بعضًا في كثير من النواحي. كلاهما لهما تصميمات متشابهة وشاشات متشابهة وأجهزة كاميرا دقيقة.

ومع ذلك، فإنها تختلف في مجال المعالج وسرعة الشحن. ويتميز Xiaomi 11T Pro بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز بحجم 6.67 إنشات مع معدل أخذ عينات يعمل باللمس 480 هرتز، مع دعم +HDR10 و Dolby Vision وسطوع يصل إلى 1000 شمعة. كما أن لديه ميزة True Display التي تقوم تلقائيًا بضبط درجة حرارة لون الشاشة وفقًا للظروف المحيطة – مثل ميزة TrueTone من آبل.

ومن الداخل، يحتوي هاتف Xiaomi 11T Pro على Snapdragon 888 الرائد من كوالكوم، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

وفي الخلف، تجد عدسة أساسية بدقة 108 ميجابكسل محاطة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. وتتولى عدسة بدقة 16 ميجابكسل في المقدمة مهام مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

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شاومي تعلن عن 11T Pro مع شحن سريع 120 واط

يعمل الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير يتم شحنها عبر شاحن سلكي سريع للغاية بقوة 120 واط. وتدعي الشركة أنه لا يستغرق سوى 17 دقيقة لشحن Xiaomi 11T Pro بالكامل من 0 في المئة.

وفي مكان آخر، يمكنك الحصول على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومكبرات صوت مزدوجة تم ضبطها بواسطة Harman Kardon، وبلوتوث 5.2، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، ومحرك اهتزاز خطي المحور X.

وعند الحديث عن هاتف Xiaomi 11T العادي، فإنه يحتوي على نفس شاشة نموذج برو باستثناء دعم Dolby Vision. ويتم تشغيله بواسطة Dimensity 1200 من ميدياتيك، مقترن بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128/256 جيجابايت. والبطارية التي تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير هي نفس بطارية Xiaomi 11T Pro. ولكن الشحن السريع يصل إلى 67 واط.

ويعتبر Xiaomi 11 Lite 5G NE (الإصدار الجديد) بمثابة نسخة مطورة من Mi 11 Lite 5G. نتيجة لذلك يستبدل النموذج الجديد Snapdragon 780G لصالح Snapdragon 778G المعلن عنها حديثًا من كوالكوم، وهذا هو التغيير الحقيقي الوحيد.

وبخلاف ذلك، فإن Xiaomi 11 Lite 5G NE متطابق مع Mi 11 Lite 5G، الذي يتميز بنفس شاشة AMOLED بقياس 6.5 إنشات مع معدل تحديث 90 هرتز، وعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4250 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط، و مكبرات صوت مزدوجة.

وتتوفر هواتف Xiaomi 11T Pro و Xiaomi 11T و Xiaomi 11 Lite 5G NE في أسواق أوروبية محددة بالأسعار التالية:

Xiaomi 11T Pro

8 + 128 جيجابايت: 649 يورو

8 + 256 جيجابايت: 699 يورو

12 + 256 جيجابايت: 749 يورو

Xiaomi 11T

8 + 128 جيجابايت: 499 يورو

8 + 25 جيجابايت: 549 يورو

Xiaomi 11 Lite 5G NE

6 + 128 جيجابايت: 369 يورو

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