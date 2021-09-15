أهم مميزات حواسيب iMac 2021

أطلقت آبل أجهزة iMac جديدة هذا العام تعتمد على معالج M1 الخاص بها، وهو المعالج الذي تستخدمه في ماك بوك.

كما أطلقت حاسوب لوحي جديد من فئة برو يعتمد على معالج M1 المميز، ويخبرك هذا بثقة آبل في معالجها الخاص وقدرته على تقديم أداء قوي ومنافس للمعالجات الأخرى.

وتقدم حواسيب iMac 2021 مجموعة من المميزات المختلفة عن أجهزة iMac الأخرى، ونستعرض معكم في مقالنا اليوم مجموعة منها.

اقرأ ايضًا: طريقة تشغيل تطبيقات ويندوز في كروم بوك

القدرة على تشغيل تطبيقات آيفون وآيباد

بسبب اعتماد حواسيب iMac على معالج M1 المميز من آبل، فإن الحواسيب قادرة على تشغيل تطبيقات آيفون وآيباد.

وذلك عبر تثبيت التطبيق مباشرةً من متجر تطبيقات ماك المثبت في النظام، ويسمح لك هذا بتثبيت تطبيقات مثل إنستاجرام وتيك توك الخاص بالهواتف.

ويختلف استخدام هذه الميزة بحسب استخدامك للحاسوب، حيث يستطيع كل شخص الاستفادة منها بطريقة مختلفة.

اقرأ ايضًا: هل تستحق ساعة آبل 7 الإنتظار

تطوير الكاميرا الأمامية و السماعات والميكروفون

تأتي حواسيب iMac الجديدة مخصصة ومستعدة لمحادثات الفيديو الجماعية والمؤتمرات البعيدة.

وذلك عبر تطوير جودة الكاميرا الأمامية والميكروفون الجهاز بالإضافة إلى بعض المميزات البرمجية الأخرى مثل Center Stage.

وتأتي الكاميرا الأمامية الجديدة بدقة 1080P لنقل أفضل جودة ممكنة في محادثات الفيديو.

وقامت الشركة بتحديث الميكروفون ليقترب من جودة الأجهزة الخارجية وأجهزة التسجيل في الاستوديوهات، وذلك بالتعاون مع السماعات الستة الجديدة.

كما تدعم سماعات الجهاز تقنية Dolby Atmos للصوت المحيطي، وهذا يجعل الصوت الناتج منها أكثر من مميز.

اقرأ ايضًا: طلب هواتف آيفون 13 الجديدة المسبق

شاشة iMac بدقة 4.5K

تأتي حواسيب iMac الجديدة مع شاشة بحجم 24 بوصة، ولكن مع دقة عرض 4.5K من أجل أفضل دقة.

كما تستخدم الشاشة تقنية Retina الخاصة بآبل لتعرض أكثر من 11 مليون بيكسل بوضوح يصل إلى 500 نقطة وأكثر من مليار لون محتمل.

لذلك تصبح تجربة مشاهدة المحتوى والتصميم عبر هذه الشاشة تجربة ممتعة وفريدة من نوعها.

كما تستخدم الشاشة تقنية True Tone لمعادلة درجات الألوان وجعلها أقرب للحقيقة.

اقرأ ايضًا: طريقة الحصول على أجهزة آيباد الجديدة

استخدام بصمة الإصبع مع iMac 2021

تأتي النماذج الاحترافية من حاسوب iMac مع لوحة مفاتيح لاسلكية تدعم تقنية TouchID الخاصة بآبل.

ولاتزال آبل تستخدم هذه التقنية مع أجهزة آيباد آير وميني الجديدة بالإضافة إلى هواتف آيفون SE الاقتصادية.

وتساعدك هذه الميزة على الوصول إلى حاسوبك بشكل أسرع وتوثيق جميع عمليات استخدامه بسهولة دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور في كل مرة.

اقرأ ايضًا: أهم الإعلانات في حدث آبل 2021