أهم الإعلانات في حدث آبل 2021

أقامت آبل بالأمس حدثها السنوي من أجل الإعلان عن هواتف آيفون 13 وأجهزتها الجديدة سواءً كانت آيباد أو ساعات ذكية.

وقد استمر الحدث لأكثر من ساعة متصلة مليئة بالكثير من الإعلانات والتفاصيل المتعلقة بالأجهزة المختلفة الجديدة.

لذلك إن لم تكن تمتلك الوقت الكافي لمتابعة الحدث وترغب في معرفة كل ما جاء في الحدث إليك أهم الإعلانات التي جاءت فيه.

تصميم آيفون 13 معتاد ولكن مع نتوء كاميرا أمامية أصغر

يشبه آيفون 13 من ناحية التصميم الجيل الذي سبقه، حيث يأتي بالحواف المربعة مثل آيفون 12، ولكن مع نتوء كاميرا أمامية أصغر بنسبة 20٪ تقريبًا.

ويأتي الهاتف مع معالج A15 Bionic الجديد والمحسن عن الجيل السابق، كما تم تحسين الكاميرا المزدوجة الخلفية وتغيير تصميمها.

كما تقول آبل بأن بطارية آيفون 13 قد أصبحت أفضل وتعمل حتى ساعتين ونصف أكثر من آيفون 12.

ويأتي آيفون 13 ميني بسعر 729 دولار تقريبًا وآيفون 13 المعتاد بسعر 829 دولار تقريبًا، ويبدأ الطلب المسبق عليهم يوم 17 سبتمبر القادم.

لمزيد من التفاصيل اقرأ ايضًا: آبل تعلن عن آيفون 13 مع كاميرا معاد تصميمها

شاشة آيفون 13 برو مع معدل تحديث أعلى

كانت الشائعات والتسريبات تدور لفترة كبيرة حول شاشة آيفون 13 التي تعمل مع معدل تحديث أعلى باستخدام تقنية ProMotion.

وقد جاءت هواتف آيفون 13 برو و برو ماكس لتؤكد هذه الشائعات، حيث تستطيع شاشاتها الوصول إلى معدل تحديث 120 هرتز.

كما تم تحسين بطارية الهواتف واستخدام معالج A15 الجديد وتطويره من أجل تحسين الكاميرا وأدائها.

ويبدأ سعر آيفون 13 برو مع 1000 دولار تقريبًا للنسخة الأقل و 1100 دولار لنسخة برو ماكس.

ويمكنك الحصول على الهواتف مع مساحة 1 تيرابايت تقريبًا، ويبدأ تسليم الهواتف في 24 سبتمبر.

لمزيد من التفاصيل اقرأ آبل تكشف عن آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس

الوضع السينمائي لتصوير الفيديو و Photographic Styles

أطلقت آبل وضع جديد لتصوير الفيديو عبر هواتفها الجديدة يدعى الوضع السينمائي، ويعمل هذا الوضع على إضافة تأثيرات Portrait لمقاطع الفيديو.

وتستطيع التحكم في مناطق التركيز المعروضة في المقطع، حيث يمكنك تغييرها بعد تسجيل المقطع أو أثناءه.

كما أضافت آبل تقنية جديدة تطلق عليها photographic styles، وهي تسمح لك بتطبيق بعض التأثيرات على الصور قبل مشاركتها.

لمزيد من التفاصيل اقرأ حدث آبل أكد على تركيزها الرئيسي على البث

تصميم ساعة آبل الجديدة

تحدثت التسريبات السابقة عن تغيير شكل الساعة تمامًا في الجيل السابع والاعتماد على تصميم يشبه آيفون 12 ذو الحواف المربعة.

ولكن جاءت الساعة مع تغيير كبير على التصميم من ناحية الشاشة فقط مع الاحتفاظ بالحواف كما هي.

وأصبحت الساعة تأتي في حجمين أكبر من السابق، حيث تأتي في حجم 41 مم أو 45 مم.

وقد تم تقليص حواف الساعة كثيرًا مع تطوير الواجهة لتناسب الشاشة الأكبر.

ويمكنك الحصول على الساعة مقابل 400 دولار تقريبًا، ولكن لم تعلن آبل عن موعد توافرها بعد.

لمزيد من التفاصيل اقرأ ساعة آبل الذكية الجديدة تتمتع بمظهر جديد تمامًا

عودة آيباد ميني مع تصميم جديد محدث

كشفت آبل عن التصميم الجديد والعصري لحاسوب آيباد ميني اللوحي مع الحجم الجديد للشاشة.

وجاء التصميم ليشبه أجهزة آيباد آير وبرو بعد تصميمات عام 2018، ويعني هذا تخلي آبل عن الزر في منتصف الشاشة والحواف الكبيرة.

كما يستخدم آيباد ميني الآن منفذ USB C للشحن مع دعم للجيل الثاني من قلم آبل الذكي وشاشة بحجم 8.3 بوصة بدلًا من 7.8 بوصة كما كانت في الماضي.

ويأتي آيباد ميني الجديد بسعر 500 دولار تقريبًا وهو متاح للشراء بدايةً من 24 سبتمبر القادم.

لمزيد من التفاصيل اقرأ آبل تعلن عن آيباد ميني الجديد كليًا بألوان جديدة

الجيل التاسع من آيباد يستخدم معالج A13

أعلنت آبل عن معالج A13 عندما أطلقت هواتف آيفون 11 منذ عامين، وتعيد آبل استخدام المعالج نفسه في الجيل التاسع من آيباد الاقتصادي.

ويأتي الآيباد الجديد مع كاميرا أمامية محسنة كثيرًا حتى تتمكن من اجراء محادثات فيديو بجودة أفضل.

ويمكنك الحصول عليه مقابل 330 دولار تقريبًا للنسخة ذات 64 جيجابايت بدايةً من 24 سبتمبر القادم.

لمزيد من التفاصيل اقرأ آبل تعلن عن آيباد جديد مزود بشريحة A13 Bionic