خلال حدث California Streaming، أعلنت شركة آبل عن حافظات وإكسسوارات جديدة لتشكيلة أجهزة آيفون 13.

إلى جانب ذلك كشفت الشركة عن محفظة MagSafe الجديدة التي تتكامل الآن مع تطبيق وشبكة Find My مع خمس خيارات ألوان جديدة.

وتوسعت خدمة تتبع الموقع من آبل مؤخرًا مع إضافة AirTag، وتعمل الشركة الآن على ما يبدو على بعض الإصدارات من نفس الوظيفة في ملحقاتها ذات التقنية المنخفضة.

وقد يبدو هذا مثل عروض AirTag للتتبع المستمر. ولكن وصف الشركة يشير إلى شيء أبسط.

وتم تصميم محفظة آيفون الجلدية الجديدة مع MagSafe مع مراعاة كل من الأسلوب والوظيفة. وهي الطريقة المثالية للحفاظ على هويتك وبطاقات الائتمان الخاصة بك في متناول اليد. وهي تدعم الآن Find My، حتى يتم إخطارك بآخر موقع معروف لمحفظتك إذا تم فصلها عن هاتفك.

ولا توضح الشركة كيفية حدوث ذلك عبر صفحة المنتج. ولكن من المحتمل أن ما يحدث هو أن آيفون يشير إلى أن مغناطيس MagSafe متصل أو غير متصل بهاتفك.

ويقوم آيفون بتشغيل رسم متحرك صغير عند إرفاق منتج MagSafe. لذلك لن يكون من الصعب تخيل أنه يشير إلى موقع GPS في Find My عند فصل ملحق MagSafe.

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آبل تطرح محفظة MagSafe الجديدة مع دعم Find My

صنعت المحفظة من جلد أوروبي مدبوغ بشكل خاص، وتتميز بمغناطيس قوي مدمج يسمح لها بالاستقرار في مكانها على ظهر جهاز آيفون الخاص بك.

ويمكنك أيضًا تكديسها أعلى الحافظة باستخدام MagSafe لإنشاء مظهر فريد بالنسبة لك. وتدعم المحفظة الجلدية ما يصل إلى ثلاث بطاقات وهي محمية. لذلك فهي آمنة لبطاقات الائتمان.

ولكي يعمل تكامل Find My، تقول الشركة إنه يتطلب محفظة آيفون جلدية مع MagSafe وآيفون 12 أو أحدث مع تمكين Find my في iOS 15.

ولأسباب غير معروفة حتى الآن، لا تعمل وظيفة Find My‌ مع محفظة MagSafe‌ عند استخدام المحفظة مع Clear Case من آبل.

وتتوافق محفظة MagSafe الجديدة مع آيفون 12 ميني وآيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس. بالإضافة إلى آيفون 13 ميني وآيفون 13 وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

وتأتي محفظة MagSafe الجديدة بخمسة ألوان مختلفة: Golden Brown و Dark Cherry و Sequoia Green و Midnight و Wisteria. وهي متاحة في متجر الشركة عبر الإنترنت مقابل 59 دولار.

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