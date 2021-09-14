تخطط منصة Zoom لتوسيع دعمها للنصوص المباشرة التلقائية مع إضافة النسخ المباشر (تحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة)، وتحويل ميزة السبورة البيضاء إلى تطبيق كامل الميزات، من بين العديد من التغييرات الأخرى التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمر Zoomtopia.

وتم الإعلان عن توفير النسخ المباشر التلقائي أو التسميات التوضيحية المغلقة باللغة الإنجليزية لحسابات المنصة المجانية في شهر فبراير 2021.

وتقول المنصة الآن إنها تخطط لتوفير النسخ في الوقت الفعلي (لما يصل إلى 30 لغة إضافية) بحلول نهاية العام المقبل.

وكجزء من هذه الدفعة، تقدم المنصة أيضًا خدمات النسخ للحسابات المدفوعة، مع خطة لدعم النسخ في الوقت الفعلي عبر ما يصل إلى 12 لغة بحلول نهاية العام المقبل.

ولم تكن المنصة قادرة على مشاركة تفاصيل حول اللغات التي يتم دعمها ومتى. ولكن قالت إن هذه التحسينات هي نتيجة مباشرة لخبرة التعلم الآلي التي اكتسبتها من خلال الاستحواذ على شركة النسخ الألمانية Kites.

وقالت الشركة: تعمل الميزة على توصيل المستخدمين في جميع أنحاء العالم. ويساعد هذا التوسع في ميزات النسخ لدينا في التغلب على حاجز اللغة الذي يمكن أن يمنع التواصل والتعاون الديناميكيين.



ويصل التغيير الرئيسي الآخر إلى ميزة السبورة. وتتيح لك المنصة حاليًا إنشاء ومشاركة ألواح الكتابة أثناء الاجتماعات للرسم معًا أثناء التحدث. ولكن التوسيع المخطط الذي يتم إطلاقه في مرحلة تجريبية في وقت لاحق من هذا العام يجعل السبورة متاحة خارج الاجتماعات في تطبيقات المنصة للأجهزة المحمولة ونسخة الويب.

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Zoom تضيف خدمات النسخ المباشر

لا يبدو أن أدوات الرسم الأساسية مختلفة عما تقدمه المنصة حاليًا، إذ إن التغيير الرئيسي هو كيفية تعاملها مع السبورة كمنتج بجانب مكالمات الفيديو، بدلاً من ميزة موجودة داخلها.

ويمكنك إضافة الملاحظات اللاصقة والرسومات والتعليقات عبر اللوحات الخاصة بك وعرضها وقتما تشاء.

وفي أوائل العام المقبل، تأتي Zoom إلى Horizon Workrooms من فيسبوك. وتتمكن مساحة اجتماعات الواقع الافتراضي المشتركة من استضافة اجتماعات الفيديو والاتصال بالسبورة.

ويمكنك في الواقع الافتراضي تثبيت السبورة عبر مكتبك الافتراضي أو على الحائط ليراها الجميع. والرسم جنبًا إلى جنب مع الزملاء الذين يحضرون اجتماعًا من خلال جهاز حاسب تقليدي.

وقالت الشركة: نحن ملتزمون بإزالة الحواجز التي تحول دون التواصل الفعال والديناميكي.

وكجزء من جهودها المستمرة لتوفير تجربة مستخدم متصل وتبسيط سير العمل، تخطط المنصة لإصدار الأدوات المصغرة. التي تحصل من خلالها على عرض سريع لجدول الاجتماع، ومعرفة من موجود في الاجتماع، وإرسال محادثة سريعة.

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