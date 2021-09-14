نصائح لتحقيق أقصى استفادة من Galaxy Z Flip 3

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy Z Flip 3 منذ عدة أشهر، وقد تمكن الهاتف من تحقيق نجاح جماهيري ونقدي كبير.

ويعتبر هاتف Galaxy Z Flip 3 أحدث ما توصلت إليه سامسونج في تقنية الهواتف القابلة للطي، ولكن ما يميز الهاتف فعلًا هو مميزات النظام والواجهة التي تستفيد من تصميم الهاتف القابل للطي.

لذلك إليكم مجموعة من النصائح والحيل لتتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من الهاتف الجديد.

تخصيص الشاشة الخارجية

يمتاز Z Flip 3 بوجود شاشة خارجية صغيرة ولكن أكبر من شاشة العام الماضي، وهي تستخدم لعرض مجموعة من التنبيهات.

وتستطيع هذه الشاشة عرض أمور أخرى إلى جانب التنبيهات مثل الساعة وعدسة الكاميرا الخلفية والتحكم في إعدادات الهاتف السريعة.

ويمكنك التبديل بين الأدوات المصغرة المعروضة في الشاشة الصغيرة عبر سحب الشاشة إلى اليسار واليمين.

كما تستطيع إضافة الأدوات المصغرة عبر الضغط لفترة طويلة على الشاشة، ويمكنك تخصيص الساعة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الإعدادات، وبعد ذلك اختر شاشة الغلاف الخارجي، ومن ثم اختر تصميم الساعة.

ويمكنك الاختيار بين مجموعة من التصميمات المبنية مسبقًا للساعة أو إضافة صورة لتكون خلفية الساعة كما ترغب.

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استخدام التطبيقات القابلة للطي

تعتبر الشاشة القابلة للطي أهم ميزة في هاتف Galaxy Z Flip 3، لذلك تسمح لك سامسونج بإجبار التطبيقات الخارجية على العمل بشكل يدعم هذه الشاشة.

وتسمح لك هذه الخاصية بعرض تطبيقين معًا في جزئين منفصلين من الشاشة عندما تكون الشاشة في وضع عمودي.

ويمكنك الوصول إلى هذا الاختيار عبر التوجه إلى إعدادات النظام، ومن ثم اختيار الإعدادات المتقدمة وبعد ذلك معامل سامسونج.

ومن ثم تقوم بتفعيل خاصية Flex Mode، واختيار التطبيقات التي ترغب في استخدام هذا الوضع معها.

ولكن تذكر أن هذه الخاصية تجريبية بعد ولم تقم سامسونج بتعميمها على جميع التطبيقات، لذلك قد تواجه مشاكل أثناء تشغيلها.

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استخدام الشاشة الخارجية في Galaxy Z Flip 3 من أجل الصور الجماعية

يمكنك استخدام الشاشة الخاريجة في الهاتف لتلتقط صور جماعية أفضل وبزاوية أفضل، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الكاميرا ومن ثم اضغط علامة الشاشة الخارجية في التطبيق.

وبعد ذلك يمكنك استخدام الشاشة الداخلية والخارجية في الهاتف معًا لعرض الصورة وتنسيقها بالشكل الذي ترغب فيه.

ويمكنك رفع يدك حتى تتمكن من التقاط الصورة مباشرة دون الحاجة لإمساك الهاتف أو استخدام أي ملحق خارجي.

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