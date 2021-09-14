أعلنت شركة كانون عن المواصفات الكاملة لكاميرا EOS R3. وكما هو متوقع، فإنها تقع في الجزء العلوي من مجموعة EOS R الجديدة إلى حد ما من كاميرات EOS R كاملة الإطار غير المزودة بمرآة، أعلى من R5 و R6 العام الماضي.

وكانت الشركة قد أكدت خططها الخاصة بالكاميرا غير المزودة بمرآة من الفئة العليا في شهر أبريل، ولكن كان ذلك مجرد إشعار بالتطوير.

وتستهدف الكاميرا الاحترافية مصوري الرياضة والحياة البرية المتميزين.

وتروج الشركة إلى أن كاميرا ROS R3 التي تبلغ قيمتها 6000 دولارا (للجسم فقط) هي الكاميرا الكاملة الإطار العديمة المرآة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية حتى الآن.

وبالرغم من أنها لا تأتي مع دعم لفيديو بدقة 8K كما هو الحال في EOS R5، فإن ROS R3 تتميز بعدد من الميزات التي تمت ترقيتها، خاصةً للمصورين الذين يطلبون أداءً سريع الاستجابة في الإعدادات السريعة.

وتبدأ التحسينات بمستشعر CMOS المتراكب بدقة 24.1 ميجابكسل. الذي تقول الشركة إنه جيد جدًا لدرجة أنه يوفر أداء دقة أفضل من مستشعر 30.4 ميجابكسل الموجود في EOS 5D Mark IV.

وبالاقتران مع معالج Digic X. يمكن لـ EOS R3 التقاط دفعات من 150 صورة RAW بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية مع مصراعها الإلكتروني أو 12 إطارًا في الثانية مع الغالق الميكانيكي.

وهناك خيار تمكين التصوير الصامت الكامل بلمسة زر واحدة. أي لا يوجد ضوء مساعد للتركيز البؤري التلقائي أو فلاش أو أصوات مصراع.

وتتميز EOS R3 أيضًا بنطاق ISO مثير للإعجاب من ISO 100 إلى 102400 (قابلة للتوسيع حتى ISO 204800 للصور الساكنة). إلى جانب القدرة على دعم الضبط التلقائي للصورة وتعديلات التتبع أثناء التصوير بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

وتقول الشركة إن Canon إن EOS R3 تأتي مع توازن بياض تلقائي محسّن. بما في ذلك سجل جديد ووضع توازن اللون الأبيض الذي يجعل من الأسرع والأسهل تعيين توازن أبيض مخصص بناءً على بيئتك.

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كاميرا EOS R3 من كانون تركز عن طريق تتبع عينك

حصل أداء التركيز البؤري التلقائي في كاميرا EOS R3 أيضًا على دفعة كبيرة مع 1050 نقطة تركيز بؤري تلقائي عبر المستشعر.

كما حصلت على دعم لتحسين التتبع. بما في ذلك وضع تتبع السيارة الجديد (جنبًا إلى جنب مع اكتشاف العين والوجه والجسم) لتحسين التقاط الرياضات التلقائية الاحترافية مثل F1.

وتقدم الشركة إصدارًا محدثًا من ميزة التحكم بالعين (تركيز تلقائي لإدخال العين). التي تتيح لك تحديد هدف التركيز بمجرد النظر إليه باستخدام معين المنظر الإلكتروني الخاص بالكاميرا.

وبالرغم من أن كانون قامت بتضمين ميزة التحكم بالعين AF عبر الكاميرات السابقة التي تعود إلى عام 1992. ولكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتضمين الميزة في خط EOS R. ويشير ذلك إلى أن الميزة أصبحت جاهزة للصور الاحترافية الأكثر تطلبًا.

وداخل معين المنظر الإلكتروني الخاص بـ EOS R3، يوجد مستشعر مخصص يتتبع المكان الذي تنظر إليه عينك.

وتعترف الشركة بأن ميزة التركيز البؤري التلقائي بالعين قد لا تعمل مع جميع العيون وأنواع العدسات اللاصقة. ولكن توفر نظام معايرة متعمق للغاية يدعم العمل بالنظارات أو دونها.

ويتميز معين المنظر الإلكتروني بدقة 5.76 مليون نقطة مع لوحة OLED تدعم معدلات تحديث 60 هرتز أو 120 هرتز.

وقامت الشركة بتضمين ميزة قمع محسّنة لمقاومة الوميض. وتسمح لك الميزة بضبط الكاميرا لتجنب التداخل من الأضواء القريبة. مع القدرة على تخصيص تحويل الوميض من 50 هرتز إلى 8192 هرتز.

وبالنسبة للفيديو، تظل كاميرا EOS R5 هي الكاميرا المفضلة للأشخاص إذا كانوا يريدون تسجيل 8K.

وتقدم EOS R3 مجموعة واسعة من أوضاع الالتقاط. بما في ذلك وضع RAW بدقة 6K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. وإعدادًا غير مقصوص بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ومثل كاميرات EOS R المتطورة الأخرى. توفر كاميرا EOS R3 ثباتًا للصورة داخل الجسم الخماسي المحاور يدعم ما يصل إلى ثمانية توقفات لتقليل الاهتزاز (اعتمادًا على العدسة).

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