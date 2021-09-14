تعرضت شركة جوجل لغرامة بقيمة 207.4 مليار وون (نحو 177 مليون دولار) في كوريا الجنوبية لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق لمنع مصنعي الأجهزة من استخدام إصدارات معدلة من أندرويد.

وتتعامل لجنة التجارة العادلة الكورية KFTC مع اتفاقيات مكافحة التجزئة التي تجبر عملاقة البحث الشركات المصنعة مثل سامسونج على توقيعها، مما يمنعها من إجراء تغييرات على نظام التشغيل.

ويحظر الحكم على عملاقة البحث إجبار الشركات المصنعة على توقيع اتفاقيات مكافحة التجزئة هذه. ويطلب منها أيضًا تعديل الاتفاقيات الحالية.

وتشعر الجهة التنظيمية بالقلق من أن تقييد هذه التشعبات عبر نظام التشغيل قد منع ظهور منافسين قادرين على منافسة أندرويد من أمثال أمازون وعلي بابا.

ويعد أندرويد حاليًا أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعًا في العالم. نتيجة لذلك يتم تثبيته على أكثر من 80 في المئة من الهواتف الذكية على مستوى العالم.

وبالرغم من أن جوهر أندرويد مفتوح المصدر. ولكن يتعين على الشركات المصنعة التوقيع على اتفاقيات مكافحة التجزئة. وذلك في سبيل الحصول على مزايا مثل الوصول المبكر إلى نظام التشغيل بالإضافة إلى الوصول إلى متجر جوجل بلاي، وهو جزء أساسي من تجربة أندرويد لمعظم مستخدمي الهواتف الذكية.

وقال رئيس لجنة التجارة العادلة في كوريا: يتيح القرار فرصة لاستعادة الضغط التنافسي المستقبلي في أسواق أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة وسوق التطبيقات. وأضاف أن الغرامة قد تكون تاسع أكبر غرامة تصدرها الهيئة التنظيمية على الإطلاق.

وفي بيان، قال متحدث باسم جوجل إن الشركة لم توافق على الحكم. وحاجج بأن سياسات أندرويد سمحت لمصنعي الهواتف والمطورين الكوريين بالنجاح، وخلقت فرصًا للابتكار.

اقرأ أيضًا: كوريا الجنوبية تهدف إلى إنهاء هيمنة آبل وجوجل

غرامة كورية ضد جوجل بقيمة 177 مليون دولار

قال المتحدث باسم الشركة: قرار اللجنة يتجاهل هذه الفوائد. ويقوض المزايا التي يتمتع بها المستهلكون. نتيجة لذلك تخطط الشركة لاستئناف الحكم.

وقالت جوجل سابقًا إن اتفاقيات مكافحة التجزئة ضرورية لضمان عمل التطبيقات عبر المزيد من هواتف أندرويد.

وبالإضافة إلى الهواتف الذكية، يتم استخدام أندرويد عبر أجهزة مثل الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية.

وقال المنظم الكوري إن الحكم ينطبق أيضًا على هذه الفئات الأخرى. وتضمنت الإجراءات التصحيحية المجالات الناشئة المتعلقة بالأجهزة الذكية مثل الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية.

علاوة على ذلك يأتي الحكم في نفس اليوم الذي يدخل فيه قانون مكافحة جوجل حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية.

نتيجة لذلك يتطلب القانون الجديد من مالكي المنصات الرئيسية السماح للمطورين باستخدام أنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية في تطبيقاتهم.

وكانت كلتا الشركتين قد طلبت من المطورين في السابق استخدام عمليات الدفع المضمنة لعمليات الشراء داخل التطبيق. ويؤدي ذلك في معظم الحالات إلى جمع الشركتين لنسبة 30 في المئة من المعاملات.

وبالمثل، حكم قاضٍ أمريكي الأسبوع الماضي بأنه لا يمكن لشركة آبل منع المطورين من الارتباط بطرق دفع أخرى نتيجة الإجراءات القانونية التي رفعتها Epic Games.

وتشير التقارير إلى أن الجهة التنظيمية الكورية تحقق أيضًا في قيود المنافسة في متجر جوجل بلاي وعمليات الشراء داخل التطبيقات وسوق الإعلانات.

اقرأ أيضًا: كوريا تجبر آبل وجوجل على فتح مدفوعات متجر التطبيقات