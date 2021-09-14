أعلنت شركة شاومي عن جهازها الذكي الجديد الذي يمكن ارتداؤه المسمى Xiaomi Smart Glasses القادر على الجمع بين نظام التصوير وأجهزة الاستشعار في تصميم دقيق للنظارات العادية من خلال تقنية الدليل الموجي البصري MicroLED.

وقدمت الشركة تفاصيل كافية لجعل مفهوم المنتج يبدو معقولًا إلى حد ما، على الأقل في مرحلة ما في المستقبل. ولكن ليس لديها خطة لعرضه للبيع فعليًا.

وتأتي Xiaomi Smart Glasses بوزن 51 جرام فقط، وهي قادرة على عرض الرسائل والإشعارات وإجراء المكالمات والتنقل والتقاط الصور وترجمة النص أمام عينيك مباشرة.

ولمطابقة شكل النظارات العادية، يجب التغلب على التحديات الدقيقة في التصوير وترتيبات المكونات الداخلية.

وتتبنى Xiaomi Smart Glasses تقنية التصوير MicroLED لتقليل مساحة التصميم المطلوبة في التصميم الهيكلي، بالإضافة إلى الوزن الإجمالي للجهاز.



وتعد MicroLED الخيار الأمثل من أجل احتواء نظام التصوير بسلاسة في الإطار، ومثل OLED، تضاء وحدات البكسل ضمن MicroLED بشكل فردي.

وتسمح خاصية الانبعاث الخاصة بها بشاشات أكثر إشراقًا وألوان سوداء أعمق. ولكن MicroLED لها كثافة بكسل أعلى وعمر أطول مع وجود بنية أبسط.

وتحتوي نظارات شاومي الذكية على شريحة عرض بقياس 2.4×2.02 ميليمتر. وتحت المجهر، تكون الشاشة بحجم حبة الأرز تقريبًا، مع وحدات بكسل فردية بحجم 4 ميكرومتر – مما يتيح تركيب الشاشة بشكل مثالي داخل إطار النظارات.

وللسماح للضوء الكافي بالمرور عبر الهياكل البصرية المعقدة قبل الوصول إلى العين حتى في ضوء الشمس المباشر القاسي، اختارت الشركة حل عرض أحادي اللون فائق الكفاءة، الذي يمكنه الوصول إلى ذروة سطوع تبلغ 2 مليون شمعة.

ومن خلال اعتماد تقنية الدليل الموجي البصري التي تكسر الأضواء عند 180 درجة، تنقل شاشة MicroLED أشعة الضوء بدقة إلى العين البشرية من خلال الهيكل الشبكي المجهري لعدسة الدليل الموجي البصري.

ويسمح الهيكل الشبكي المحفور على السطح الداخلي للعدسة بانكسار الضوء بطريقة فريدة، وتوجيهه بأمان إلى العين البشرية.

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شاومي تعرض نظارة ذكية مع شاشة MicroLED

تتضمن عملية الانكسار ارتداد أشعة الضوء مرات لا تحصى، مما يسمح للعين البشرية برؤية صورة كاملة، وزيادة سهولة الاستخدام أثناء ارتداء الملابس.

ويتم كل هذا داخل عدسة واحدة، بدلاً من استخدام أنظمة معقدة متعددة العدسات أو مرايا أو نصف مرايا كما تفعل بعض المنتجات الأخرى.

وتقلل تقنية الدليل الموجي البصري بشكل كبير من حجم الجهاز ووزنه، وبالتالي تسمح للنظارات الذكية بالاقتراب من الشكل للنظارات التقليدية.

وتدمج Xiaomi Smart Glasses ما مجموعه 497 مكونًا بما في ذلك أجهزة الاستشعار المصغرة ووحدات الاتصال. لذلك فهي ليست مجرد شاشة ثانية لهاتفك الذكي. ولكن تعمل بدلاً من ذلك كمحطة ذكية جديدة بقدرة تشغيلية مستقلة.

بالإضافة إلى الإخطار الأساسي وعرض المكالمات وما إلى ذلك، يمكنها أيضًا إكمال الوظائف بشكل مستقل مثل التنقل والتقاط الصور وترجمات النصوص والصور في الوقت الفعلي.

وبالنظر إلى الاستخدام، تم أيضًا تنفيذ منطق التفاعل الرئيسي لتقليل الانقطاعات في الأوقات غير المناسبة. ويجري عرض المعلومات المهمة في الوقت المناسب عند الضرورة.

ويمكن للكاميرا بدقة 5 ميجابكسل الموجودة في الجزء الأمامي من النظارات التقاط الصور وترجمة النص في الصور.

ومن خلال استخدام الميكروفون المدمج وخوارزمية الترجمة الخاصة. فإن Xiaomi Smart Glasses قادرة على نسخ الصوت إلى نص مع ترجمات في الوقت الفعلي.

ويضيء مصباح المؤشر الموجود بجوار الكاميرا عندما تكون الكاميرا قيد الاستخدام للإشارة إلى أنه يتم التقاط الصور.

ولتحقيق هذا المستوى العالي من الوظائف. يجب أن تكون النظارات مجهزة بمعالج ARM رباعي النواة. بالإضافة إلى بطارية ولوحة تعمل باللمس ووحدات الشبكة اللاسلكية والبلوتوث ونظام تشغيل أندرويد والمزيد.

ولن تكون هذه النظارات متاحة للجمهور، وقد لا تكون موجودة فعليًا. ومع ذلك، بعد إعلان فيسبوك وقبل حدث آيفون الخاص بشركة آبل مباشرة. يعد عرض المفهوم مؤشرًا واضحًا على أن شاومي تريد أن يتم اعتبارها لاعبًا في مساحة الواقع المعزز.

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