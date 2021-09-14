من المقرر أن ينطلق أربعة أشخاص إلى الفضاء ليلة الأربعاء على متن كبسولة شركة سبيس إكس، وهم ليسوا رواد فضاء محترفين.

وحجز جاريد إيزاكمان، رجل الأعمال الملياردير والمحسن، كبسولة Crew Dragon العام الماضي واختار ثلاثة أشخاص عاديين لركوبها معه. وتكون أول مهمة خاصة تمامًا إلى المدار.

ومثل الكثير من الرحلات الجوية الأخيرة إلى الفضاء هذه الأيام، فإن المهمة التي أطلق عليها اسم Inspiration 4 تحاول إقناع المشاهدين من الأرض بأن الفضاء لن يكون دائمًا حصريًا لـ المسؤولين الحكوميين والأثرياء.

ومن المقرر إطلاق طاقم Inspiration 4 يوم الأربعاء عبر صاروخ Falcon 9. ويوجد الطاقم داخل كبسولة Crew Dragon نفسها التي أرسلت قبل ما يقرب من عام طاقمًا مكونًا من أربعة أشخاص من رواد الفضاء الحكوميين إلى محطة الفضاء الدولية.

وتقع وجهة هذه المهمة على ارتفاع بنحو 128 كيلومتر عن محطة الفضاء الدولية. ويرون الأرض في المدار من خلال نافذتين وقبة زجاجية جديدة تمت إضافتها إلى الجزء العلوي من الكبسولة.

ويعود الطاقم إلى الغلاف الجوي بعد ثلاثة أيام، اعتمادًا على الطقس حول فلوريدا، ويهبط في المحيط الأطلسي.

ومن المحتمل أن يلتقي فرق استرداد سبيس إكس بالكبسولة ويرفعها على متن سفينة ويستخرج الطاقم ويجلبهم إلى الشاطئ.

وكان الطاقم يتدرب منذ شهر مارس، قبل نحو سبعة أشهر من الإقلاع. ويتضمن ذلك تدريب عبر أجهزة الطرد المركزي للتعود على قوى G الهائلة للانطلاق عبر صاروخ، وتجربة الجاذبية الصغرى على متن رحلة تنعدم فيها الجاذبية، وأسابيع من التدريب في مقر الشركة لتعريف الركاب بكبسولة Crew Dragon.

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سبيس إكس تخطو نحو سياحة الفضاء هذا الأسبوع

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن Inspiration 4 تمثل أول مهمة خاصة بالكامل لشركة سبيس إكس، التي طورت مركبة Crew Dragon الفضائية كجزء من برنامج طاقم العمل التجاري التابع لناسا.

ومول هذا البرنامج تطوير كبسولتين فضائيتين متنافستين – Crew Dragon و Starliner من بوينغ – لتكونا بمثابة مركبات رواد فضاء ناسا إلى محطة الفضاء الدولية.

وبالنسبة لبرنامج Commercial Crew Program، فإن وكالة ناسا هي عميل وليست مالك للمركبة الفضائية. وكان الهدف الأساسي وراء البرنامج هو المساعدة في تحفيز سوق الرحلات الفضائية التجارية.

ومنح البرنامج سبيس إكس ما يقرب من 3 مليارات دولار، كما منح بوينغ نحو 5 مليارات دولار للمساعدة في البدء.

وتمثل مهمة Inspiration 4 الرحلة الرابعة المأهولة لفريق Crew Dragon. ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت السياحة الفضائية الخاصة قد تكون متاحة لمجموعة أكبر من الركاب.

وتبلغ تكلفة مقعد في Crew Dragon نحو 55 مليون دولار، ويبلغ سعر المقعد في Starliner نحو 90 مليون دولار.

وتمر صناعة السياحة الفضائية بمرحلة مدعومة بمؤيدين من المليارديرات. ويتطلب الخروج من هذه المرحلة انخفاضًا حادًا في تكلفة بناء الصواريخ وإطلاقها.

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