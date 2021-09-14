كشفت شركة سامسونج عن أحدث شاشاتها، وهي شاشة Webcam Monitor S4 بقياس 24 إنش المصممة لتناسب احتياجات العمال الهجينين.

وبفضل كاميرا الويب المدمجة ومكبرات الصوت والميكروفون، تساعد الشاشة المستخدمين على الاتصال والتعاون بسهولة.

وقالت الشركة: مع العديد من التكيف مع بيئات العمل والتعلم الهجين طويلة الأجل، تقدم سامسونج أول شاشة كاميرا ويب لتسهيل الحياة لأولئك الذين غالبًا ما يقومون بإجراء مكالمات فيديو أو يقومون بمهام متعددة.

وأضافت: بفضل كاميرا الويب الموجودة أعلى الشاشة، يمكن للمستخدمين الانضمام إلى مؤتمر فيديو أو حضور فصل عبر الإنترنت أو حضور حدث افتراضي، كل ذلك من نفس الشاشة، دون الحاجة إلى شراء جهاز آخر أو إدارة المزيد من الكابلات.

ومع كاميرا بدقة 2.0 ميجابكسل بدقة FHD وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تفي Webcam Monitor S4 بالمواصفات المطلوبة للانضمام إلى مؤتمر أو حضور اجتماعات افتراضية.

ويتم الكشف عن الكاميرا المنبثقة عن طريق دفعها لأسفل في الشاشة لجعلها تظهر، مما يخلق تجربة بسيطة وسلسة عند عقد مؤتمرات الفيديو والاتصال بالآخرين بشكل افتراضي.

ولجعل تسجيل الدخول سريعًا وآمنًا وفعالًا، فإن Webcam Monitor S4 حاصلة على شهادة Windows Hello، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول أو إلغاء قفل أجهزة الحاسب الخاصة بهم في أقل من ثانيتين.

وباستخدام المستشعرات الحيوية التي تفحص وجه المستخدم. ليست هناك حاجة لتوفير كلمة مرور للوصول إلى الأجهزة والتطبيقات والمواقع التي تعمل بنظام ويندوز 10.

وتتميز شاشة Webcam Monitor S4 من سامسونج بدقة 1920×1080 بكسل مع زاوية عرض واسعة أفقية ورأسية تبلغ 178 درجة. التي توفر ألوانًا زاهية ووضوحًا عبر كل إنش من الشاشة وتوفر عرضًا مثاليًا من أي زاوية.

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سامسونج تعلن عن شاشة تتضمن كاميرا ويب منبثقة

توفر كاميرا الويب ومكبرات الصوت المدمجة مساحة المنفذ، مما يعزز مزايا الاتصال المريحة في Webcam Monitor S4.

ومن خلال عمل الشاشة كمحور USB، يمكن توصيل حاسب محمول وأجهزة إضافية في وقت واحد، مما يزيل أي مخاوف بشأن نقص المنافذ.

وصممت شاشة Webcam Monitor S4 مع وضع الراحة في الاعتبار. ويوفر الحامل المريح أقصى قدر من الإنتاجية والراحة من خلال توافقه مع جمعية معايير إلكترونيات الفيديو VESA.

ويسمح حامل الشاشة القابل لضبط الارتفاع HAS ووظائف الإمالة والتدوير والمحور للمستخدمين بتخصيص موضع الشاشة للعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم.

وتم تصميم الشاشة أيضًا بميزات الإضاءة الزرقاء المنخفضة الخالية من الوميض. التي تم تصميمها لتقليل التأثيرات المرئية الضارة التي يمكن أن تسبب إجهاد العين بعد الاستخدام الطويل المدى.

ومنحت TUV Rheinland الشاشة شهادة عدم وميض وشهادة الضوء الأزرق المنخفض. وتتضمن مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مدمجة بقدرة 2 واط. التي توفر تجربة صوتية محسنة عند عقد مؤتمرات الفيديو ومشاهدة مقاطع الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك توفر الشاشة منافذ HDMI و DP و D-Sub و Audio out لخيارات توصيل متعددة الاستخدامات.

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