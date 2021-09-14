أعلنت شركة سامسونج أنها تطرح إصدارًا تجريبيًا عامًا من أندرويد 12 لأجهزة Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra، وذلك قبل أسابيع قليلة من الوقت المتوقع ليكون نظام التشغيل النهائي متاحًا رسميًا لأول مرة على هواتف بيكسل.

وتعتمد واجهة المستخدم One UI 4 على نظام التشغيل أندرويد 12 وتقدم إمكانات تخصيص وخصوصية جديدة ومحسنة تمنح المستخدمين التحكم في العديد من جوانب تجربة الهاتف المحمول.

وتروج الشركة إلى أنها تمكنت من طرح هذه الإصدارات التجريبية في وقت مبكر من كل عام. وذلك بالرغم من مرور أسبوع أو أسبوعين هذا العام مقارنة بعام 2020.

ويبدأ التسجيل في البرنامج التجريبي اليوم، 14 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن آيفون 13.

ويحتاج المستخدمون إلى التسجيل في تطبيق Samsung Members لتجربته. وهو متاح في الولايات المتحدة فقط حتى الآن.

ويخصص الإصدار التجريبي لواجهة المستخدم One UI 4 من سامسونج، وهو إصدار أندرويد الخاص بها. وهذا التمييز مهم لأن أحد التغييرات الرئيسية في أندرويد 12 هو مدى اختلاف مظهره.

وتكون جميع الأزرار كبيرة وتتغير الألوان ديناميكيًا بناءً على ورق الحائط عبر هاتف بيكسل، وهو نمط تطلق عليه جوجل اسم Material You.

ومن غير المعروف بالضبط مقدار لغة تصميم جوجل التي تنوي الشركة الكورية الجنوبية استخدامها عبر Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra.

وكان لدى واجهة المستخدم One UI الكثير من خيارات السمات، وكان متجر الشركة مليئًا بالمزيد من السمات التي يمكن الحصول عليها.

ويذكر ملخص سامسونج لما هو جديد في One UI 4 خيارات السمات على وجه التحديد. وتتيح لك مجموعة كبيرة من خيارات السمات ضبط مظهر جهازك ووظائفه، مما يمنحك أدوات لتهيئة شاشتك الرئيسية والرموز والإشعارات وخلفيات الشاشة وغير ذلك الكثير.

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سامسونج تطرح إصدارًا تجريبيًا من أندرويد 12

توفر الأدوات المصغّرة التي تمت ترقيتها وتصميمها تخصيصًا عميقًا، من الرؤية إلى المظهر، ويمكنك أيضًا الوصول بسهولة إلى مجموعة أكثر قوة وتنوعًا من الرموز التعبيرية في مكان واحد.

وتعتمد سامسونج أيضًا المؤشرات المرئية لنظام أندرويد 12 عندما يكون الميكروفون والكاميرا قيد الاستخدام. ويكون لها أيضًا مفاتيح لإيقاف تشغيل هذه المستشعرات.

وبالنظر إلى أن جوجل نفسها أصبحت أكثر رأيًا بشأن الشكل الذي يبدو عليه أندرويد عبر هواتف بيكسل مع Material You، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كانت هذه الآراء تعمل بشكل جيد عبر الهواتف غير التابعة لجوجل.

وكانت سامسونج نفسها تتحرك في اتجاه جمالي متماسك نسبيًا على مدار السنوات القليلة الماضية. ولكن كانت تستخدم مساحة بيضاء أكبر وخطوطًا أكبر من تصميمات جوجل الحديثة. وتتبنى الشركة بعض الزوايا الدائرية الأكبر حجمًا للإشعارات.

وقالت الشركة: تساعد One UI 4 المستخدمين في إنشاء تجربة خاصة ومحسّنة. ندرك أن الجميع يريدون تلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفريدة. لذلك استمعنا إلى مستخدمينا لفهم الأدوات والابتكارات اللازمة لإنشاء تجربة مستخدم شاملة أفضل وأكثر موثوقية ومحسّنة.

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