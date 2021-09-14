ساعة آبل الذكية الجديدة تتمتع بمظهر جديد تمامًا

تبدو ساعة آبل الذكية الجديدة Apple Watch Series 7 مختلفة قليلاً عن سابقاتها. وتنتقل الشاشة الآن افتراضيًا إلى حافة العلبة. وهذا يعني مظهرًا جديدًا رائعًا لبعض واجهات الساعة.

وتبدو السلسلة 7 الجديدة أشبه بأشقاء آيفون الأكبر حجمًا بالمقارنة مع النماذج القديمة. وتكون الحواف حول الشاشة أقل نحافة، ولكن الغلاف ليس كذلك.

وانتقلت الساعة الصغيرة من 40 ميليمتر إلى 41 ميليمتر والساعة الكبيرة من 44 ميليمتر إلى 45 ميليمتر. وهذا يجعل هذه الساعات أكبر ساعات الشركة حتى الآن.

وأصبحت الساعة الصغيرة الآن أصغر بمقدار 1 ميليمتر فقط من أكبر ساعة تم طرحها في عام 2014.

ولكن لا ينبغي أن تعني الحافظات الأكبر حجمًا وجود جهاز أكبر عبر معصمك. ويجب أن تتمتع Apple Watch Series 7 بعمر بطارية أطول بكثير. وتوفر السلسلة 6 عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة.