تعرف على مميزات iOS 15 التي تم تأجيلها

تعتبر مميزات iOS 15 أحد أهم الأمور التي تجعل العالم ينتظره، حيث يصدر النظام مع مجموعة مميزات واستخدامات جديدة للهواتف.

ولكن لن تتاح جميع مميزات iOS 15 فور صدور النظام بشكل رسمي، وقد أعلنت آبل أن بعض مميزات النظام تصبح متاحة مع التحديثات المختلفة له.

لذلك نقدم لكم مجموعة من أهم مميزات iOS 15 التي تم تأجيلها لبعد إصدار النظام بشكل رسمي.

الملاحة ثلاثية الأبعاد عبر CarPlay

يعتبر نظام CarPlay نسخة آبل من نظام قيادة السيارات الذكية، حيث يعمل التطبيق تلقائيًا في السيارات المدعومة من آبل.

وكانت آبل أعلنت عن ميزة للملاحة الثلاثية الأبعاد أثناء قيادة السيارة وتشغيل CarPlay، ولكن قد تتأخر هذه الميزة قليلًا.

وتعرض ميزة الملاحة ثلاثية الأبعاد الملامح العامة للطريق والعلامات المميزة بشكل ثلاثي الأبعاد بدلًا من الشكل ثنائي الابعاد المعتاد.

ويحتمل أن تصدر هذه الخاصية مع نهاية عام 2021 في تحديث يصدر لاحقًا لخدمة CarPlay.

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إضافة ورثة إلى حساب آبل

تسمح لك هذه الخاصية بأن تختار مجموعة من جهات الاتصال والمستخدمين الذين يستطيعون الوصول إلى حساب آبل الخاص بك بعد وفاتك.

ولكن قامت آبل بإزالة هذه الميزة من النسخة التجريبية للنظام لسبب غير معروف، وقالت بأنها تعود في وقت لاحق.

تقارير خصوصية التطبيقات ومراقبة صلاحياتها

تهتم آبل كثيرًا بخصوصية مستخدميها، ولذلك قامت بإطلاق مجموعة من المميزات التي تهتم بالخصوصية بشكل مباشر في الآونة الأخيرة.

وكان من المفترض أن تطلق الشركة خاصية جديدة تدعى تقارير خصوصية التطبيقات، وتعرض هذه التقارير جميع التطبيقات التي استخدمت الصلاحيات المختلفة في هاتفك ومدة استخدام هذه الصلاحيات.

ويعني هذا أن التقرير يعرض لك جميع التطبيقات التي استخدمت الميكروفون أو كاميرا الجهاز في مكان واحد، بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم البيانية التي تعرض نسبة استخدام التطبيق للصلاحية مقارنةً بباقي التطبيقات.

وقد تم تأجيل هذه الخاصية، حيث لن تصدرها آبل حتى عام 2022 القادم في تحديث جزئي للنظام.

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الاحتفاظ بالمستندات الرسمية وبطاقات الهوية في محفظة آبل

ظهرت مجموعة من التقارير والتسريبات حول إمكانية الاحتفاظ ببطاقات الهوية الشخصية ورخص القيادة في محفظة آبل.

ولكن آبل أعلنت أن هذه الخاصية لن تصل في الإصدار الأولي من نظام iOS 15، وتصدر بدلًا من ذلك قبل نهاية هذا العام.

كما أن هذه الخاصية لن تعمل في الكثير من الدول حول العالم، حيث تبدأ ولايات أريزونا وجورجيا في الولايات المتحدة باستخدامها أولًا.

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