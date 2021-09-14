يحتاج العالم الطبي إلى المزيد من الرموز التعبيرية، وفقًا لشوهان هي، طبيب الطوارئ الذي ساعد في اقتراح رموز القلب والرئتين.

ويطالب الأطباء بمجموعة أكبر من الرموز المتعلقة بالصحة، التي قالوا إنها يمكن أن تحسن التواصل بين الأطباء والمرضى.

وفي السنوات الأخيرة، شقت الرموز التعبيرية المتعلقة بالطب والصحة – مثل السماعات الطبية وأجهزة السمع والعظام والميكروبات – طريقها إلى معيار Unicode.

وفي تعليق نشر الأسبوع الماضي في JAMA، يأمل طبيب الطوارئ والمؤلفون المشاركون معه أن يوافق معيار Unicode على المزيد من الرموز التي يمكن استخدامها في السياقات الطبية، بما في ذلك رموز لمزيد من الأعضاء، مثل المعدة والكبد والأمعاء، والمعدات، والأشعة المقطعية.

كما يريد المزيد من المهنيين الطبيين للدفع باتجاه مثل هذه الرموز ووضع معيار لاستخدامها في الاتصالات الطبية.

ويقول طبيب الطوارئ: عندما يقول المرضى كلمات محددة، فإنهم يميلون إلى الارتباط بشكل كبير مع علم أمراض معين. ونحن نسأل الناس باستمرار، ما هو الألم الذي تشعر به، وهذه كلها رموز يمكن تمثيلها في شكل تصويري بدلاً من التواصل اللفظي.

وأضاف أن الصور الشبيهة بالرموز التعبيرية مستخدمة على نطاق واسع في الأوساط الطبية. ويظهر مقياس الألم Wong-Baker وجهًا مبتسمًا في أحد طرفيه ووجهًا متجهمًا أو باكيًا في الطرف الآخر للدلالة على مستويات الألم.

وتم تطوير هذا المقياس في البداية للأطفال. ولكن يستخدم الآن في العديد من مكاتب الأطباء والمستشفيات للمرضى من جميع الأعمار.

وإذا كانت الوجوه المبتسمة جزء من الاتصال الطبي، فلماذا لا تستفيد أيضًا من اللغة المرئية الموحدة عبر هواتف الأشخاص.

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العالم الطبي يحتاج إلى المزيد من الرموز التعبيرية

يرى طبيب الطوارئ مجموعة من الاستخدامات للرموز في الطب. ويمكن للمرضى الذين لا يستطيعون التحدث أو لا يعرفون اللغة الإنجليزية استخدامها لوصف أعراضهم.

وبالنسبة للمرضى الذين يتحدثون الإنجليزية ولكن ليس لديهم الكثير من التثقيف الصحي، فإن اللغة المرئية الشائعة والموحدة يمكن أن تسهل عليهم فهم تعليمات العلاج واتباعها.

كما يوفر ظهور الخدمات الصحية عن بعد المزيد من الفرص للموظفين الطبيين لتكملة اتصالاتهم من خلال المرئيات.

وساعدت Emojination، وهي منظمة تدافع عن رموز تعبيرية أكثر شمولاً، في تقديم مقترحات لعدد من الرموز، بما في ذلك الرموز الطبية مثل سماعة الطبيب وقطرة الدم والأشعة السينية والضمادات اللاصقة.

ويعتقد الأطباء أن هناك فائدة من إضافة المزيد من الرموز للأعضاء الرئيسية. وبالرغم من الموافقة على رموز الدماغ والقلب التشريحي والرئتين، إلا أنه من الصعب الحصول على أعضاء أخرى. وذلك لأنه ليس لديهم الكثير من الطلب.

وقد لا يبدو أن الرموز التعبيرية يجب أن تكون أولوية كبيرة في المجال الطبي. ولكن أي شيء يحسن التواصل بين الأطباء والمرضى يستحق المحاولة.

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