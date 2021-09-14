الربط بين الحاسب والهاتف الذكي لإنتاجية أكبر

يعتمد ملايين المستخدمين على الحاسب الشخصي في عملهم اليومي. وذلك في ظل احتياجهم لاستخدام الهاتف الذكي في بعض العمليات الأخرى المتعلقة بالعمل. وعادةً ما يواجهون مشكلة في الربط بين الجهازين بسلاسة. خصوصًا فيما يتعلق بالرد على الإشعارات أو نقل الملفات.

وتأتي أغلب أجهزة الحاسب الشخصي مع نظام تشغيل ويندوز، في حين أن الهواتف الذكية تأتي إما مع أندرويد أو iOS. وتتوفر كثير من الحلول والتطبيقات لزيادة فعالية العمل عبر الجهازين في نفس الوقت.

ولا يعاني ملّاك هواتف آيفون وحواسيب ماك من هذه المشكلة. حيث إن أجهزتهم تكون مرتبطة بشكل افتراضي بفضل ترابط نظاميّ iOS و macOS. إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لملاك حواسيب ويندوز وهواتف أندرويد، أو ملاك حواسيب ويندوز وهواتف آيفون.

ويحتاج المستخدمين لمستويات مختلفة من الترابط بين الهاتف الذكي والحاسب الشخصي. ولذلك نتحدّث في هذا المقال عن عدد من الحلول المقترحة والتي يوفر كلًا منها مجموعة مختلفة من المميزات.

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الربط بين الحاسب والهاتف الذكي

1– تطبيق Your Phone

يعتبر تطبيق Your Phone واحدًا من أفضل التطبيقات التي تربط بين الحاسب الشخصي والهواتف الذكية. وهو تطبيق من تطوير مايكروسوفت ولذلك فهو متوفر فقط لنظام تشغيل ويندوز ولا يتوفر لنظاميّ macOS أو Linux.

وأصبح Your Phone واحدًا من التطبيقات الافتراضية في نظام تشغيل ويندوز 10 في الفترة الأخيرة، وتدعمه مايكروسوفت أيضًا في نظام ويندوز 11.

ويوفر تطبيق Your Phone عددًا من المميزات فيما يتعلق بالربط بين الهاتف الذكي بنظام أندرويد وبين الحاسب الشخصي بنظام ويندوز، وهي التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

مزامنة الرسائل القصيرة SMS والاطلاع والرد عليها من الحاسب التحكم في إعدادات الهاتف الأساسية مثل تشغيل أو إغلاق بلوتوث استعراض أحدث الصور الموجودة على الهاتف ضمن مجلدات الكاميرا ولقطات الشاشة مزامنة الإشعارات والرد على إشعارات تطبيقات التواصل مثل واتساب، وتيليجرام، وماسنجر إجراء المكالمات مباشرةً من الحاسب الشخصي تشغيل التطبيقات الخاصة بالهاتف عبر الحاسب عبر خاصية عكس الشاشة (أي بث محتواها)

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ويمكن للمستخدم تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي للبدء في استخدامه، بينما يتواجد مسبقًا في حواسيب ويندوز، لكن ننصح بتحديثه قبل البدء في استخدامه بالاعتماد على متجر تطبيقات مايكروسوفت.

ويذكر أن بعض مميزات تطبيق Your Phone تأتي حصرية للهواتف الذكية من سامسونج. إلا أن مميزاته الرئيسية تتوفر لجميع الهواتف، مع العلم أنه يعتبر من تطبيقات النظام الافتراضية في هواتف سامسونج أيضًا.

2– تطبيق Pushbullet

يعرف تطبيق Pushbullet بأنه واحد من التطبيقات البارزة في هذا الصدد. وهو تطبيق مجاني مفتوح المصدر، إلا أنه متاح فقط لنفس النظامين، ويندوز وأندرويد. وكمعلومة جانبية فهذا التطبيق كان متاحًا لنظام iOS إلا أن المطورين قد ألغوا هذه النسخة اعتراضًا على سياسات آبل.

ويقدم التطبيق مميزات أساسية للربط بين الجهازين، ويمكن البدء في استخدامه عبر تحميله على كلًا من الهاتف الذكي والحاسب الشخصي عبر الموقع الرسمي. وفيما يلي نلخص مميزاته:

مزامنة الإشعارات والرد عليها مزامنة الرسائل النصية الربط بين عدد كبير من الأجهزة عبر نفس الحساب على الخدمة عكس Your Phone متوفر كإضافة للمتصفحات يدعم تشفير محتوى الرسائل والإشعارات يسمح بالوصول للملفات المخزنة على الجهاز الآخر

ويتميز هذا النظام بأنه يدعم كمًا كبيرًا من الأجهزة. حيث يمكنك إنشاء حساب عليه ومن ثم تنصيب التطبيق على عشرات الأجهزة والربط بينها جميعًا. ويمكن لمستخدمي macOS استخدامه عبر إضافة المتصفح.

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3– تطبيق AirDroid

يقدم تطبيق AirDroid تجربة استخدام متكاملة فيما يخص الربط بين الهاتف الذكي والحاسب الشخصي. ويتميز عن الخيارات السابقة بأنه متوفر لهواتف آيفون وحواسيب ماك كذلك. مما يسمح بإنشاء بيئة متكاملة بين جميع الأجهزة.

ويوفر التطبيق نفس الخيارات السابقة، إلى جانب توفيره لمميزات أكثر بخصوص نظام أندرويد، مثل التحكم في الكاميرا والوصول لها عن بعد، أو إيجاد الهاتف في حالة ضياعه.

وتظل خطوات الاستخدام واحدة، وهي تحميل التطبيق على الأجهزة المرادة من موقعه الرسمي، مع إنشاء حساب ومن ثم إدخاله على جميع الأجهزة التي يرغب المستخدم في استخدام الخدمة عليها.

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وفيما يلي نشارككم ملخصًا بمميزات التطبيق:

مزامنة الإشعارات والرد عليها مزامنة الرسائل النصية والرد عليها الربط بين عدد كبير من الأجهزة عبر نفس الحساب متوفر لأندرويد، و iOS، و macOS، وويندوز، وعبر إصدار المتصفح يسمح بالوصول لجميع ملفات الهاتف والتحكم فيها باحترافية (على أندرويد) وعدد كبير من المميزات الأخرى

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طرق أخرى لربط الحاسب والهاتف الذكي

توجد تطبيقات أخرى بديلة، ومنهم تطبيق Dell Mobile Connect والذي يسمح بربط الهاتف الذكي بالحاسب الشخصي. إلا أننا لم نتحدث عنه سابقًا نظرًا لأنه حصري فقط لحواسيب Dell. في حين أنه يدعم أندرويد وآيفون.

ويعتمد عدد كبير من المستخدمين على تطبيقات الدردشة والتخزين السحابي في نقل الملفات البسيطة بين كل منصة وأخرى. مثلًا يستخدم البعض خاصية الرسائل المحفوظة Saved Messages عبر تيليجرام لنقل الصور والملفات بين الحاسب والهاتف الذكي.

ويظل الربط بين الهاتف الذكي والحاسب الشخصي عبر وصلات USB التقليدية خيارًا ممتازًا فيما يتعلق بنقل الملفات والمجلدات بين الجهازين.

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