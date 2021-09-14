أعلنت شركة أمازون أن أحدث أجهزة القراءة الإلكترونية Kindle تحصل على واجهة مستخدم جديدة أكثر بساطة من خلال تحديث نظام التشغيل (الإصدار 5.13.7) لأول مرة منذ سنوات.

ويركز التحديث بشكل أساسي على التنقل، وإضافة شريط أسفل الشاشة يتيح لك التنقل بين الشاشة الرئيسية والكتاب الذي تقرأه حاليًا وشاشة المكتبة.

وحصل البعض على التحديث منذ بضعة أسابيع. ولكن الشركة أعلنت أن التحديث يتم طرحه على نطاق واسع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتم أيضًا تغيير الطريقة التي تصل بها إلى إعدادات Kindle السريعة (والتي تتيح لك تشغيل وضع الطائرة، وضبط السطوع، والمزيد).

ويمكنك الآن الوصول إلى القائمة عن طريق التمرير لأسفل من أعلى الشاشة، بدلاً من النقر فوق الزر.

وتقول الشركة إن المزيد من التغييرات تأتي في وقت لاحق من هذا العام، مع تحديث يسمح لك بمشاهدة المزيد من الكتب التي تمت قراءتها مؤخرًا عبر الشاشة الرئيسية مع تحديث عرض مجموعة المكتبة وتصفية القوائم وفرزها.

وتشير صفحة الويب الخاصة بإعادة التصميم الخاصة بشركة أمازون إلى أنه يتم طرح الميزة عبر الأجهزة المدعومة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ويشمل التحديث الجيل السابع والجيل الثامن والجيل التاسع والجيل العاشر من Kindle Paperwhite. والجيل الثامن والجيل التاسع والجيل العاشر من Kindle Oasis. والجيل الثامن والجيل التاسع والجيل العاشر من Kindle.

ولا يبدو أن أجهزة كيندل الأقدم من الجيل السابع مثل Kindle Voyage لعام 2014 مدعومة.

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أمازون تصلح واجهة المستخدم لأجهزة Kindle

بشكل أساسي، يشمل التحديث معظم أجهزة كيندل التي تم إصدارها منذ عام 2015. ولم تجعل الشركة معلومات جيل كيندل متاحة بسهولة حتى يتم طرح التحديث حاليًا.

ويبدو أن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان جهازك مؤهلاً أم لا هي البحث بحسب رقم النموذج، الذي يجب أن يكون على ظهر الجهاز.

ومثل شاشات E Ink الخاصة بالقراء، لا يتم تحديث واجهة كيندل كثيرًا. ولم تضف الشركة القدرة على جعل شاشة القفل تظهر غلاف الكتاب الذي تقرأه حتى وقت سابق من هذا العام.

وأفادت التقارير أيضًا أن العلامة التجريبية لمتصفح ويب كيندل – التي كانت موجودة منذ 10 سنوات على الأقل – قد اختفت.

ومن المفترض أن يتم تثبيت التحديث تلقائيًا عبر جهاز كيندل في وقت ما إذا كان متصلاً بالشبكة اللاسلكية. ولكن يمكنك أيضًا تحديث جهازك يدويًا باستخدام جهاز حاسب إذا كنت تريد الحصول على واجهة المستخدم الجديدة في أقرب وقت ممكن.

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