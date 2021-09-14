آبل تكشف عن آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس

أعلنت شركة آبل رسميًا عن الجزء المتطور من تشكيلة آيفون 13: آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.

ويحتوي الهاتفان على شريحة A15 Bionic أسرع، وثلاث كاميرات جديدة تمامًا، وشاشة محسّنة مع عرض معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ProMotion الذي يمكن أن يصل سطوعه إلى 1000 شمعة.

وتأتي شاشات OLED في كلا الطرازين بنفس أحجام العام الماضي عند 6.1 و 6.7 إنش. ولكن مع نتوء أصغر قليلاً الذي من المفترض أن يسمح بمساحة أكبر في شريط حالة iOS.

ويستخدم كلا الجهازين شريحة A15 Bionic الجديدة، التي توفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المألوفة مقارنة بالعام الماضي.

وتقول الشركة أيضًا إن الشريحة يجب أن تكون أسرع لمهام التعلم الآلي.

وهذه هي السنة الثالثة التي تقسم فيها آبل تشكيلة هواتفها الرائدة إلى أجهزة عادية وبرو. وفي العام الماضي، لاحظ العديد من المراجعين أنه لم يكن هناك فرق كبير بين آيفون 12 برو وآيفون 12.

وبالرغم من أن آيفون 12 برو يحتوي على كاميرا تليفوتوغرافي إضافية ومستشعر lidar والمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين. ولكن كان التصميم الأساسي والمعالج وإمكانيات 5G وشاشة OLED كلها متشابهة، إن لم تكن متطابقة، مع آيفون 12 العادي.

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