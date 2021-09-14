آبل تعلن عن آيفون 13 مع كاميرا معاد تصميمها

أعلنت شركة آبل رسميًا عن هاتفها الأحدث آيفون 13، وهو النموذج الأساسي والأكثر شيوعًا الذي يحدد معايير مجموعة هواتف الشركة لعام 2021.

وكما هو الحال مع العام الماضي، يأتي آيفون 13 بنسختين: نموذج بقياس 6.1 إنش العادي ونموذج آيفون 13 ميني بحجم 5.4 إنشات.

ولا تزال الشاشة عبارة عن لوحة OLED، ولا تزال الجوانب من الألومنيوم محصورة بين لوحين من الزجاج.

ولكن على عكس آيفون 12، الذي شهد إعادة تصميم كبيرة، فإن آيفون 13 يتمتع بنفس المظهر الواسع مثل نموذج العام الماضي. ولكن مع وجود نتوء Face ID أصغر حجمًا بنسبة 20 في المئة، مما يعني أنه يشغل مساحة أقل في الجزء العلوي من هاتفك.

وهناك معالج أقوى A15 Bionic، الذي تقول الشركة إنه أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من شريحة A14 Bionic العام الماضي.

ولا تزال شريحة 5 نانومتر، ولا تزال وحدة معالجة مركزية سداسية النواة (بنواتين بأداء عالي وأربع نوى عالية الكفاءة). ولكن الشركة تقول إنها أسرع وحدة معالجة مركزية في هاتف ذكي، أسرع بنسبة تصل إلى 50 في المئة من المنافسة.

وتقول أيضًا أن الرسومات أسرع بنسبة تصل إلى 30 في المئة من منافسيها.

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