آبل تعلن عن آيباد ميني الجديد كليًا بألوان جديدة

أعلنت شركة آبل عن جهاز آيباد ميني الجديد كليًا الذي يتميز بإطار جديد مع حواف أضيق وزوايا دائرية. ويعد آيباد ميني حاليًا أصغر جهاز لوحي من الشركة، حتى مع وجود زيادة في الحجم.

وترددت شائعات عن أن الشركة كانت تفكر في عرض شاشة Mini LED عبر جهاز آيباد الجديد، على غرار شاشة آيباد برو الأكبر. ولكن جهاز آيباد ميني 6 يتميز بشاشة Liquid Retina عادية.

وظل تصميم آيباد ميني متسقًا إلى حد كبير منذ ظهوره لأول مرة في عام 2012. ويعد النموذج الجديد بمثابة تغيير في التصميم التقليدي، حيث يتميز بإطارات أنحف من آيباد ميني 5 وخيارات ألوان جديدة.

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