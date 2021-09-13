بعد أسابيع فقط من إجبار بوت موسيقى ديسكورد المسمى Groovy على التوقف عن العمل، تحول منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل انتباهها الآن إلى Rythm، أشهر بوت موسيقى عبر ديسكورد.

وأرسلت عملاقة البحث طلب توقف لأصحاب Rythm، وهو بوت يتيح لمستخدمي ديسكورد تشغيل الموسيقى من مقاطع فيديو يوتيوب ولديه أكثر من 560 مليون مستخدم.

وتريد جوجل إغلاق بوت Rythm في غضون سبعة أيام، وتلتزم الخدمة بإغلاق البوت الخاص بها في 15 سبتمبر.

وتم تثبيت Rythm حاليًا على أكثر من 20 مليون خادم ديسكورد. ولدى Rythm أكثر من 560 مليون مستخدم ديسكورد، و 30 مليون منهم يستخدمون الخدمة بنشاط كل شهر.

ونظرًا لأن ديسكورد لديها 150 مليون مستخدم نشط شهريًا، فإن هذا الإغلاق يمثل ضربة كبيرة لميزة أساسية في ديسكورد يستخدمها نحو 20 في المئة من قاعدة المستخدمين الخاصة بها.

ويعترف مبتكر بوت Rythm بالأمر في رسالة ديسكورد قائلاً: بطريقة أو بأخرى كنا نعلم أن هذا كان يحدث في النهاية. لذلك بدأنا العمل على شيء جديد قبل عام. تلقي Groovy طلب توقف يعني أن ذلك يحدث معنا عاجلاً وليس آجلاً.

ويعمل فريق بوت Rythm على شيء جديد في مجال الموسيقى. ويكون هناك نوع من الاتصال بمنصة ديسكورد. ولكن الفريق ليس مستعدًا للتحدث أكثر عن مشروعهم القادم حتى الآن.

وكان بوت Rythm يمثل وظيفة بدوام كامل لمبتكره، واحتاج 16 خادمًا مع أكثر من 4 تيرابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وأكثر من 1000 نواة معالج لتشغيل البوت الموسيقي، مما يوضح مدى شعبية الخدمة.

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يوتيوب تغلق بوت ديسكورد الموسيقي Rythm

قال مبتكر البوت: بعد أن تلقينا الرسالة، أعتقد أنها تصل إلى جميع بوتات الموسيقى أيضًا في الأسابيع التالية. وأعتقد أنها تغلق جميعها.

وأضاف: بصفتك شخصًا كان مستخدمًا مبكرًا عبر ديسكورد، فمن الصعب تخيل ديسكورد دون بوتات موسيقية. فقد أصبحت مفتاحًا للتجربة وجلبت الكثير من المرح والمشاركة في المجتمع.

وبالرغم من أن بوتات الموسيقى قد تبدو وكأنها جزء أساسي من ديسكورد، فقد تم تمكينها من قبل جهات خارجية لسنوات، مما يسمح للمنصة بتجنب التدقيق أو الإجراءات القانونية من شركات مثل يوتيوب.

ويؤدي إغلاق Groovy و Rythm إلى إجبار العديد من مستخدمي ديسكورد على البحث عن بدائل. ولكن مطوري البوتات الأصغر يمكن أن يواجهوا المصير نفسه إذا حاولوا سد الفجوة.

ويبدو أن يوتيوب وديسكورد تعملان على شكل من أشكال البدائل. وكانت ديسكورد تختبر ميزة الحفلة الاجتماعية عبر خدمتها على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتسمح الميزة لمستخدمي ديسكورد بتكوين حفلة مشاهدة عبر يوتيوب.

وبالرغم من أنها ليست بديلاً مباشرًا لبوتات الموسيقى عبر ديسكورد. ولكن إذا تم إطلاق الميزة رسميًا، فقد تكون طريقة رسمية لمشاهدة محتوى يوتيوب داخل ديسكورد.

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