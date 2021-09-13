تشير الأنباء إلى أن منصة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك تطور ميزة تقدم نسخًا مكتوبة للرسائل الصوتية المستلمة، مما يتيح لك قراءة ما قيل بسهولة دون الحاجة إلى تشغيله بصوت عالٍ.

ولا تزال الميزة التي رصدتها منصة WABetaInfo قيد التطوير حاليًا لنظام iOS. وليس من الواضح متى قد تصل إلى الإصدار التجريبي من المنصة لمستخدمي آيفون أو متى قد تصل إلى أندرويد.

ووفقًا للقطات التي شاركتها WABetaInfo، تعمل الميزة عن طريق إرسال بيانات الكلام إلى آبل لمعالجة طلباتك، وليس إلى الشركة الأم فيسبوك.

وهناك إخلاء مسؤولية مفاده أن هذه البيانات تساعد آبل أيضًا في تحسين تقنية التعرف على الكلام.

ومن غير الواضح كيف يتم تأمين البيانات المرسلة إلى آبل، وذلك بالنظر إلى أن الميزة لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد. وفي الوقت الحالي، تتم حماية الرسائل الصوتية عن طريق التشفير التام بين الأطراف.

وتعد الرسائل الصوتية ميزة مفيدة في المنصة، خاصة إذا كنت بحاجة إلى إرسال رسالة أطول ولم تكن في وضع يسمح لك بكتابتها. ولكنها قد تتسبب أحيانًا في حدوث مشكلات للمستلمين الذين ليس لديهم سماعات رأس وليسوا في وضع يسمح لهم بالاستماع إلى رسالة بصوت عالٍ، أو إذا لم يكن لديهم الوقت للاستماع إلى رسالة صوتية بكاملها.

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واتساب تريد السماح لك بقراءة الملاحظات الصوتية

يمكن أن تتيح النسخ الصوتية للأشخاص رؤية محتويات الرسالة الصوتية بصمت. أو الإشارة إلى تفاصيل مهمة لاحقًا دون الحاجة إلى التنقيح الصوتي.

وتفيد WABetaInfo بأنه يتم حفظ تحويلات الصوت إلى الجهاز بعد إنشائها. ويجعل قسم النص من السهل التخطي إلى أجزاء معينة من الرسالة. وهذا مشابه لبرامج النسخ التلقائي الأخرى مثل مسجل جوجل أو Otter.ai. التي تتيح لك النقر على كلمة للوصول إلى اللحظة التي يتم نطقها فيها في التسجيل.

ولا يمكن حاليًا تحويل رسائل واتساب الصوتية إلى رسائل مكتوبة إلا باستخدام برنامج تابع لجهة خارجية.

وليس هناك في الوقت الحالي ما يشير إلى وجود ميزة مماثلة في تطبيق واتساب لنظام أندرويد. ومع ذلك، نظرًا لمستوى تكافؤ الميزات بين تطبيقات المنصة المختلفة، تتوقع WABetaInfo أن الميزة قد تكون أيضًا في الطريق.

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