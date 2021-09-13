نينتندو تخفض سعر سويتش في أوروبا

أوضحت شركة نينتندو تغيير سعر نموذج سويتش الأصلي اليوم في أوروبا، وقالت إنه انعكاس لكل من أسعار صرف العملات والإطلاق القادم لجهاز Nintendo Switch OLED في الشهر المقبل.

ولا تحدد الشركة رسميًا تسعير الأجهزة في أوروبا. ولكن علامة السعر الجديدة البالغة 259.99 جنيهًا إسترلينيًا للمنصة المدرجة في متجر الويب الرسمي للشركة تعتبرها Nintendo مناسبة، ومن المرجح أن يتبعها تجار التجزئة الآن.

وقال متحدث باسم الشركة: تغير نينتندو أوروبا السعر الأوروبي لمنصة Nintendo Switch لتجار التجزئة. بعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف على إصدارها الأول، لا تزال Nintendo Switch تتمتع بزخم مبيعات قوي في أوروبا. بعد تقييم مجموعة متنوعة من العوامل بعناية، بما في ذلك أسعار صرف العملات في أوروبا والإطلاق القادم لـ Nintendo Switch OLED، قررنا أن هذا هو الوقت المناسب الآن لتغيير سعر لـ Nintendo Switch.

ولن تتأثر أسعار بيع Nintendo Switch Lite ونموذج Nintendo Switch OLED القادم. ويحدد تجار التجزئة السعر النهائي للمستهلكين. وكدليل، توصي الشركة المستهلكين بالتحقق من تجار التجزئة المحليين لمعرفة الأسعار.

ويبلغ سعر Nintendo Switch الآن 299.99 يورو في أوروبا، بانخفاض 30 يورو عن السعر السابق البالغ 329.99 يورو.

وفي المملكة المتحدة، قامت الشركة بتعديل سعر المنصة إلى 259.99 جنيهًا إسترلينيًا، بانخفاض 20 جنيهًا إسترلينيًا عن السعر السابق البالغ 279.99 جنيهًا إسترلينيًا.

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قالت الشركة: أجرينا تغيير السعر قبل إطلاق Nintendo Switch OLED بحيث تكون فروق الأسعار بين كل نموذج في قناة البيع بالتجزئة الخاصة بنا My Nintendo Store هي ما تعتبره الشركة مناسبًا لمتجرها الخاص.

ولا توجد أي معلومات حتى الآن حول ما إذا كانت منصة Nintendo Switch الأصلية قد تشهد تغييرًا في الأسعار في مناطق أخرى.

ومن الملاحظ أن تغييرات الأسعار لم تنعكس في متاجر التجزئة الأخرى مثل أمازون حتى الآن. وبالرغم من أن التغييرات صغيرة. ولكن تصل قبل أقل من شهر بقليل من طرح Nintendo Switch OLED للبيع.

ويتم تسعير طراز Nintendo Switch OLED بـ 364.99 يورو في أوروبا و 309.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

ويخلق هذا الانخفاض الصغير في السعر فرقًا أكبر قليلاً في الأسعار بين Nintendo Switch OLED والنماذج الأصلية.

ويتم طرح Nintendo Switch OLED للبيع في الثامن من أكتوبر. وتعد الشاشة الأكبر والأكثر إشراقًا والمسند الجديد وتحسينات السماعات هي الإضافات الرئيسية، إلى جانب منفذ إيثرنت.

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