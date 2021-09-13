نصائح من أجل كتابة عناوين إنستاجرام جذابة

تعتبر عناوين إنستاجرام أحد طرق جذب المستخدمين والعملاء المحتملين لعملك، وهي لا تقل أهمية عن جودة الصور وجاذبيتها.

وعلى الرغم من كون المنصة موجهة بشكل أكبر ناحية مشاركة الصور والإهتمام بها، إلا أن عناوين الصور والقصص في إنستاجرام يكون لها عامل هام ومؤثر للغاية.

ويمكنك استخدام عناوين إنستاجرام من أجل جذب عين المستخدم إلى صورتك، أو إيصال رسالة سريعة وهامة له.

وتتنوع استخدامات عناوين إنستاجرام بحسب نيتك والهدف من المنشور وخطتك التسويقية بالكامل.

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جذب انتباه المستخدمين عبر السطر الأول من عناوين إنستاجرام

يمكنك أن تكتب عناوين تكون أكثر من سطر واحد، ولكن لن يعرض التطبيق جميع هذه الأسطر في الوهلة الأولى أمام المستخدم.

لذلك يجب أن يكون السطر الأول جذابًا وقادرًا على أسر اهتمام القارئ، وذلك حتى يجبره على قراءة المزيد ومشاهدة الصورة.

كما يجب أن يحتوي على أهم المعلومات التي يحتاجها القارئ عندما يرى الصورة لأول مرة.

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استخدام الرموز التعبيرية لنقل رسالتك بشكل أفضل

تعتبر إنستاجرام منصة غير رسمية، ويراها البعض منصة ترفيهية، لذلك لا داعي لأن تكون جادًا للغاية.

ويمكنك الاعتماد على الرموز التعبيرية التي تدعمها المنصة بقوة وكثرة حتى تتمكن من نقل رسالتك بشكل أفضل.

لذلك استغنى عن الكلمات الكثيرة وضع مكانها مجموعة من الرموز التعبيرية المناسبة.

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تصنيف عناوين إنستاجرام والصورة عبر الوسوم

يستطيع الذكاء الاصطناعي في منصة إنستاجرام قراءة عناوينك التعبيرية والتعرف على محتواها، ولكن قد يواجه مشكلة في تصنيف صورتك والعنوان معها.

ويمكنك مساعدته على تنصيف الصورة والعنوان عبر استخدام الوسوم، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي قرائتها بسهولة وتصنيف المحتوى بناءًا عليها.

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لا تكتب عنوان إنستاجرام طويلًا

تدعم إنستاجرام العناوين الطويلة والمكونة من أكثر من سطر، ولكن لا يعني هذا أن المنصة تفضلها أو تحبذ عرضها.

لذلك حاول ألا يكون عنوانك أطول من اللازم في عدد حروفه وكلماته، حيث يصبح مفيدًا أكثر كلما صار أقصر.

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استخدام أدوات إنستاجرام المختلفة

لا يجب أن تستخدم العناوين فقط مع الصور، حيث يدعم إنستاجرام كتابة العناوين على أي نوع من أنواع المحتوى الموجود فيه.

لذلك يمكنك أن تكتب عناونًا لإستفتاء ترغب فيه، أو أن تكتب عنوانًا القصة التي ترغب في مشاركتها وهكذا.

ويجب أن تكون عناوينك دائمًا جذابة وتساعد على جذب إنتباه القارئ.

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