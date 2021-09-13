ما هي مميزات تطبيق إنستاجرام لايت

أعادت منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة فيسبوك في بداية هذا العام طرح تطبيق إنستاجرام لايت لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في أكثر من 170 بلدًا.

ويأتي هذا بعد سحبه سابقًا مما طرح عدة أسئلة مثل ما هو الفرق بين التطبيقين وكيف يقارن هذا الإصدار مع التطبيق الأصلي.

ما هو تطبيق إنستاجرام لايت

تطبيق إنستاجرام لايت هو النسخة المخففة أو الأقل حجمًا من التطبيق الأصلي. وهذا يعني أنه لن يشغل مساحة كبيرة عبر الهاتف. ويأتي هذا الإصدار مع تحسينات كبيرة وأكثر شمولًا للمستخدمين الذي يستخدمون هواتف ذكية قديمة. ولمن لديهم هواتف لا تحتوي على مساحة تخزين كبيرة.

ويستهدف التطبيق بشكل أساسي المستخدمين الذين يعيشون في المناطق التي بها اتصال إنترنت ضعيف.

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أبرز نقاط الاختلاف مع التطبيق الأصلي

يكمن الفرق الأساسي بين تطبيق إنستاجرام لايت والتطبيق الأصلي فيما يخص الأداء، وذلك لأن التطبيق ليس كبيرًا ومتضمنًا كامل الإمكانيات مثل التطبيق الأصلي.

بالإضافة إلى ذلك هناك فرق بارز يتمثل في الحجم، إذ يأتي التطبيق بحجم يصل إلى 2 ميجابايت فقط.

وهذا يعتبر فرق كبير عن التطبيق الأصلي الذي يأتي بحجم 30 ميجابايت.

وعندما تتعامل مع التخزين الذي يستخدمه التطبيق للبيانات وذاكرة التخزين المؤقت يصبح هذا الرقم أكبر بشكل ملحوظ.

علاوة على ذلك يتم تشغيل تطبيق إنستاجرام لايت بواسطة التعليمات البرمجية المحفوظة عبر السحابة، وهو عكس التطبيق الأصلي الذي يحفظ البيانات مباشرة في الهاتف.

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ميزات تطبيق إنستاجرام لايت

يحتوي الإصدار الجديد من التطبيق على الكثير من الميزات المتوفرة في التطبيق الأصلي. مثل إرسال رسائل مباشرة إلى الدردشات الشخصية أو الجماعية مع النصوص. والصور المتحركة والثابتة والملصقات ومقاطع الفيديو.

ويدعم التطبيق أيضًا Reels وIGTV والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو. كما يدعم القدرة على تحميل مقاطع الفيديو إلى قصتك.

ويقدم لك التطبيق تجربة استخدام خالية من الإعلانات ودعم اللغات المحلية في العديد من البلدان مثل الهند حيث يدعم التطبيق أكثر من 9 لغات محلية بينما يدعم التطبيق الأصلي اللغة الهندية الرسمية فقط.

ومع هذه الميزات فإن التبديل إلى هذا الإصدار قد يكون مفيدًا خاصة إذا كان لديك هاتف ذكي بسعة تخزين محدودة أو إذا كنت في منطقة لا تتمتع باتصال إنترنت جيد.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي.