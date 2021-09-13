كيفية شحن سماعات الأذن AirPods بالكامل

من أجل الحفاظ على عمر بطارية سماعات الأذن اللاسلكية AirPods لأطول فترة ممكنة، فإن شركة آبل تعمل على إبطاء سرعة الشحن بشكل كبير بمجرد وصول نسبة الشحن إلى 80 في المئة.

ويتم ذلك من خلال التفعيل التلقائي للميزة المسماة تحسين شحن البطارية.

ومع ذلك يمكنك تجاوز هذه النسبة للوصول إلى الحد الأقصى من خلال إلغاء تفعيل الميزة. وبمجرد التأكد من شحن سماعات AirPods بالكامل يمكنك تفعيلها مرة أخرى.

شحن سماعات AirPods بالكامل

قم بتوصيل السماعات عبر إخراجها من حافظة الشحن ووضعها في أذنيك لكي تتصل بجهازك تلقائيًا.

في هاتف آيفون أو جهاز آيباد افتح تطبيق الإعدادات ومن ثم حدد خيار البلوتوث.

اضغط على زر المعلومات i بجوار اسم السماعات المتصلة بجهازك.

مرر للأسفل ومن ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار الشحن المحسن للبطارية إلى وضع إيقاف التشغيل.

قم بتأكيد الأمر في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

يمكنك تحديد إيقاف تشغيل الميزة أو تعطيلها بشكل دائم.

وبمجرد شحن السماعات بنسبة 100 في المئة يمكنك اتباع نفس الخطوات السابقة لإعادة تفعيل الميزة مرة أخرى أو الانتظار حتى يتم تشغيلها تلقائيًا.

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أسباب إبطاء سرعة شحن سماعات آبل اللاسلكية

تعمل ميزة تحسين شحن البطارية على زيادة العمر الافتراضي لبطارية سماعات الأذن اللاسلكية AirPods و AirPods Pro.

ويجري ذلك من خلال إطالة عمر البطارية الذي يتيح لك استخدام السماعات لأطول فترة ممكنة عندما تكون بعيدًا عن الشاحن.

وتستخدم سماعات AirPods Pro تقنية بطارية ليثيوم أيون مثل أي جهاز إلكتروني آخر. ويعني ذلك أن كفاءة عمر البطارية يقل مع مرور الوقت. وتعمل هذه الميزة على إطالة عمر هذه البطاريات لأطول فترة ممكنة.

جدير بالذكر أن هذه الميزة تتطلب أن يعمل هاتفك أو جهازك اللوحي بإصدار نظام التشغيل iOS 14.2 أو iPadOS 14.2 أو أي إصدار أحدث.

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