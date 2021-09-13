قال أندرو بوسورث من شركة فيسبوك، الذي يدير أعمال الأجهزة في الشركة، إن القدرة على التقاط الصور قد تكون ميزة قياسية للنظارات في غضون عقد من الزمن.

وجاءت تعليقات بوسورث بعد إطلاق Ray-Ban Stories، تعاون فيسبوك في مجال النظارات الذكية مع Luxottica.

ويمكن لنظارات Ray-Ban Stories الذكية التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام كاميرات صغيرة بضغطة زر أو بأمر صوتي.

كان بوسورث يتحدث في محادثة مع روكو باسيليكو، كبير مسؤولي الأجهزة القابلة للارتداء في شركة EssilorLuxottica.

وفي حين أنها لا تزال منتجات متخصصة، قطعت النظارات الذكية شوطًا طويلاً في صناعة التكنولوجيا.

وكانت جوجل أولى الشركات التكنولوجية الكبرى التي قدمت منتجًا، حيث كشفت عن Google Glass في عام 2012.

ويبدو أن Google Glass لا تشبه النظارات العادية. ولا يحتوي الجهاز على عدسات ويستخدم بدلاً من ذلك الموشور الزجاجي ليعكس صور الواقع المعزز أمام عين المستخدم. وتضمنت النظارات أيضًا كاميرا يمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وولدت نظارة جوجل رد فعل عنيف من النقاد، الذين كانوا قلقين بشأن انتهاك الخصوصية. ويثير منتج فيسبوك شكوكًا مماثلة من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الجهاز لا يفعل ما يكفي لتنبيه الأشخاص عندما تكون الكاميرا قيد الاستخدام.

ودخلت شركة سناب السوق في عام 2016 مع نظارة Spectacles، وهي مجموعة بلاستيكية من النظارات تضم كاميرتين ملحوظتين على أي من زوايا الإطارات ويمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو.

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فيسبوك: النظارات الذكية تصبح معيارًا في غضون عقد

أعلنت شركة سناب عن الإصدار الرابع من نظارة Spectacles في شهر مايو. وتتميز بشاشات مع عدسة النظارات التي تضع صور الواقع المعزز عبر العالم الحقيقي من وجهة نظر المستخدم.

وحدت سناب حتى الآن من توزيع أحدث نظارة Spectacles على مجموعة مختارة من صناع محتوى الوسائط الاجتماعية.

ولا تتمتع نظارات Ray-Ban Stories من فيسبوك بإمكانيات الواقع المعزز حتى الآن. ولكن الشركة تعمل على ذلك من أجل المنتجات المستقبلية.

وقامت الشركة في الوقت الحالي بتركيب كاميرا ومكبرات صوت وميكروفون في العديد من نماذج راي بان. وبدلاً من شراء قطعة غير مألوفة من الأجهزة، يمكن للمستهلكين شراء منتج حالي ودفع 100 دولار إضافية لتحويله إلى نظارات ذكية.

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