تعرف على ملفات AAE في تطبيق صور آيفون

تظهر ملفات بتنسيق AAE دائمًا مع صور آيفون في المجلد نفسه، وذلك عندما تعرض مجلد الصور عبر ويندوز أو لينكس.

كما يتم نقل هذه الملفات مع أي صور تقوم بنقلها من هاتف آيفون إلى حاسوب ويندوز ويتم تخزينها إلى جوارها.

ولا يمكن عرض هذه الملفات أو التعامل معها من حواسيب ماك أو أجهزة آبل، حيث تظل مخفية.

وعندما تحاول فتحها من أجهزة ويندوز، فإن الملف الظاهر أمامك يكون ملف نصي فقط دون أي معلومات هامة به.

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ماهي ملفات AAE ؟

تستخدم هذه الملفات تنسيق AAE الخاص بآبل، ولم تعلن آبل عن سبب تسمية هذا التنسيق.

ولكن يظن البعض بأن هذا التنسيق يشير إلى تطبيق Apple Aperture الذي قامت الشركة بإيقافه في عام 2014 عندما أطلقت تطبيق الصور الجديد.

وتظهر هذه الملفات مع جميع صور آيفون التي تقوم بالتقاطها ونقلها إلى حواسيب ويندوز، وهي تضم مجموعة من البيانات الخاصة بالصورة والتعديلات التي تمت عليها.

ولذلك تستطيع عبر تطبيق الصور في آيفون أو ماك أن تعيد الصورة إلى وضعها الأصلي قبل التعديل بسبب هذا الملف.

ويحتفظ الملف بجميع بيانات الصورة وتفاصيلها ليسهل لك العودة إليها، وذلك دون الحاجة إلى استخدام تطبيق خاص للعودة.

وتظهر هذه الملفات مع الصور الملتقطة بكاميرا آيفون فقط، وذلك دون صور لقطات الشاشة أو الصور الملتقطة بأي تطبيق غير تطبيق الكاميرا الرسمية.

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الاحتفاظ بملفات AAE إلى جانب صور آيفون

تعتبر هذه الملفات هامة ويجب الاحتفاظ بها لكل من يحب تعديل الصور والعبث في الألوان والإضاءة عبر تطبيق آيفون وماك.

وذلك لأنها تسهل عليك العودة إلى الوضع الأصلي للصورة إن لم تعجبك، وذلك حتى بعد حفظها بشكلها الجديد.

ولكن إذا كنت تفضل التعامل مع تطبيقات تعديل الصور الاحترافية، فإنك تستطيع حذف هذه الملفات دون قلق.

كما يمكنك حذفها إذا كنت تفكر في تخزين جميع الصور في جهاز لا يدعم هذا التنسيق، ويعني هذا حاسوبًا من شركة آخر غير آبل.

وتستطيع فتح الملفات ورؤيتها فقط في حالة استخدام مستكشف الملفات من ويندوز أو لينكس، وهي لا تظهر في حواسيب ماك.

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