تعتبر العملات المشفرة المستقرة أكثر أمانًا ظاهريًا من العملات المشفرة العادية بفضل علاقاتها بأصول أقل تقلبًا. ولكن يبدو أن المنظمين الأمريكيين غير مقتنعين.

وأفادت وكالة بلومبرج أن وزارة الخزانة والوكالات الفيدرالية الأخرى على وشك شن حملة محتملة على العملات المستقرة من خلال مراجعة من مجلس مراقبة الاستقرار المالي.

ويناقش المسؤولون الأمريكيون إطلاق مراجعة رسمية حول ما إذا كانت Tether وغيرها من العملات المستقرة تهدد الاستقرار المالي، والتدقيق الذي قد يؤدي إلى زيادة الرقابة بشكل كبير على ركن سريع النمو في سوق العملات الرقمية.

وبعد أسابيع من المداولات، اقتربت وزارة الخزانة والوكالات الفيدرالية الأخرى من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتم إجراء فحص من قبل مجلس مراقبة الاستقرار المالي.

ويتمتع مجلس مراقبة الاستقرار المالي بالقدرة على اعتبار الشركات أو الأنشطة تهديدًا منهجيًا للنظام المالي، وهي علامة تضع عادةً قواعد صارمة ومراقبة صارمة من قبل المنظمين.

ومن المحتمل أن يكون هذا التصنيف بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للعملات المستقرة، التي تعتبر ضرورية لسوق العملات المشفرة لأن المتداولين يستخدمونها على نطاق واسع لشراء بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.

وازدهرت العملات المستقرة، حيث بلغت قيمة العملات الرمزية المتداولة الآن أكثر من 120 مليار دولار. ويتم استخدامها بشكل متزايد في المعاملات التي تشبه المنتجات المالية التقليدية دون تقديم نفس مستوى حماية المستهلك.

وتعتبر السمة المميزة للعملات المستقرة هي أنها مرتبطة بالعملات الورقية. مما يعني أنه من المفترض أن تكون محصنة ضد تقلبات الأسعار التي ابتليت بها بيتكوين.

وتحقق Tether والشركات الأخرى ذلك من خلال دعم رموزها بأصول مثل الدولار الأمريكي وديون الشركات.

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العملات المشفرة المستقرة قد تواجه إجراءات صارمة

ركزت مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية، التي تقودها وزيرة الخزانة جانيت يلين على مزاعم شركة Tether بأنها تمتلك كميات هائلة من الأوراق التجارية.

وفي اجتماع خاص عقده المسؤولون الأمريكيون في شهر يوليو. شبهوا الوضع بصندوق استثمار مشترك غير منظم في سوق المال يمكن أن يكون عرضة لتدفق المستثمرين الفوضويين إذا انخفضت العملات المشفرة.

وتخطط مجموعة عمل الرئيس لإصدار توصيات عملات مستقرة بحلول شهر ديسمبر. وبناء إجماع بين المنظمين المعنيين بأن مراجعة مجلس مراقبة الاستقرار المالي لها ما يبررها.

وتتضمن عملية مجلس مراقبة الاستقرار المالي دراسة مطولة وتقييم للوكالات الفيدرالية التي يجب أن تستجيب وكيف.

ويمكن للمجلس توجيه هذه الوكالات للتدخل في السوق وتقليل المخاطر التي تشكلها معاملات العملات المستقرة.

وفي حين أن Tether هي العملة المستقرة الأكثر شعبية. ولكن هناك العديد من المنافسين، بما في ذلك USDC لمنصة Coinbase، إلى جانب عرض مرتبط بالدولار من منصة بينانس.

وتصاعدت عملية التدقيق مع انتشار العملات المستقرة. وتصدرت Coinbase عناوين الصحف من خلال الكشف عن أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد هددت بمقاضاتها إذا أطلقت منتجًا من شأنه أن يسمح للعملاء بكسب عوائد بنسبة 4 في المئة لإقراض USDC إلى متداولين آخرين.

وتعتقد لجنة الأوراق المالية والبورصات أن اقتراح Coinbase هو عقد استثمار يجب تسجيله لدى الوكالة. وهي وجهة نظر ترفضها الشركة بقوة.

وتواجه العملات المستقرة تهديدًا آخر من الحكومة الأمريكية، حيث يناقش الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان يطلق عملته الرقمية الخاصة.

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