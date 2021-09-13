أضافت روبلوكس حديثًا هدية مجانية لمستخدمي الحواسيب اللوحية من أمازون، وتأتي هذه الهدية على شكل قبعة قرد مجانية.

وقد أصبحت هذه الهدية المجانية حديث الساعة لكل مستخدمي روبلوكس، ويرغب الجميع في الحصول عليها خاصةً وأنك لن تستطيع الحصول عليها إلا عبر حساب روبلوكس مرتبط بحاسوب لوحي من أمازون.

ولكن توجد طريقة تسمح لك بالحصول على قبعة القرد المجانية في روبلوكس، وذلك عبر اتباعها واستخدام متصفح جوجل كروم.

اقرأ أيضًا: روبلوكس تجلب الدردشة الصوتية إلى منصتها

خطوات الحصول على قبعة القرد المجانية في روبلوكس

يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على قبعة، ولكن يجب أن يتم تنفيذها عبر متصفح جوجل كروم فقط:

توجه إلى متجر إضافات كروم، وبعد ذلك ابحث عن إضافة User Agent Switcher for chrome.

وقم بتثبيت هذه الإضافة في المتصفح وجعل الوصول إليها سهلًا عبر الزر، وتعتبر هذه الإضافة آمنة كونها مصممة من جوجل.

وبعد ذلك استخدم الإضافة لتحويل متصفح جوجل كروم الخاص بك إلى نظام أندرويد كيت كات.

وتجد علامة الإضافة قد تغيرت وأصبحت تحمل رمز AND لتؤكد استخدامك لنظام أندرويد الآن.

وبعد ذلك توجه إلى متجر روبلوكس للإضافات، و ابحث عن جميع الهدايا والإضافات المجانية.

ولا يجب أن تختار قبعة القرد الآن، ولكن اختر أي قطعة مجانية واضغط بزر الفأرة الأيمن على زر الحصول عليها واختر فحص الرمز.

وبعد ذلك تظهر أمامك نافذة فحص الرمز وتعديله، وبعد ذلك قم بنسخ القيم التالية ووضعها بدلًا من الموجودة في الرمز.

data-product-id=”1196367350″

data-item-id=”6958771908″

ومن ثم عد إلى الصفحة الرئيسية إلى المتجر واضغط على زر الحصول على القطعة.

وتجد أن القطعة التي قمت بتعديل الرمز الخاص بها قد أصبحت بشكل قبعة القرد، ولكن إسم القطع القديمة لازال موجودًا.

ويمكنك استخدام القطعة الجديدة مباشرةً عبر إدارة موارد في اللعبة من خلال متجر روبلوكس.

وتعتمد هذه الطريقة على ثغرة موجودة في متجر روبلوكس الرسمي، لذلك قد تغلق الشركة الثغرة في أي وقت.

ولا توجد أي خطورة على حسابك من استخدام هذه الثغرة، لذلك إن كنت ترغب في الحصول على قبعة القرد فلا تتأخر في استخدام الثغرة.

اقرأ ايضًا: استخدام تأثيرات الألوان في ويندوز 11 للمصابين بعمى الألوان