استخدام مميزات نتفيلكس للأطفال لمشاهدة المحتوى

تعمل الشركة على تطوير خدمة نتفيلكس للأطفال حتى تكون الخدمة مناسبة لهم أكثر، وكذلك لتوفر تحكم أكبر للآباء في ما يشاهده أطفالهم.

وبدأت الشركة تطلق مجموعة من المميزات الجديدة التي تساعد الآباء على التحكم في المحتوى المناسب لأطفالهم.

وتضم المنصة الكثير من الأعمال المناسبة للأطفال والتي يمكنهم مشاهدتها دون أي رقابة أبوية عليهم، كما يمكنك تحديد نوع الأعمال التي ترغب لأطفالك بمشاهدتها.

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رسائل البريد الإلكتروني من نتفيلكس للأطفال

تعتبر هذه الرسائل أحد المميزات الجديدة التي أطلقتها نتفيلكس، حيث تحصل على رسائل في بريدك الإلكتروني تخبرك بما شاهده طفلك.

بالإضافة لذلك فهي تعرض مجموعة من الرسوم البيانية حول استخدام الطفل للمنصة، حيث تعرض نوعية الأعمال التي يشاهدها والمدة والأوقات.

وتضم هذه الرسائل مجموعة من الرسومات الملونة للشخصيات التي يفضلها طفلك، وذلك حتى تطبعها لهم.

كما تقدم لك هذه الرسائل مجموعة من الإقتراحات لما يمكن أن يشاهده طفلك في الفترة القادمة والأعمال الجديدة في الشبكة.

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قائمة أفضل 10 أعمال

تضم منصة نتفيلكس قائمة لأفضل عشرة أعمال أو أكثر الأعمال شهرةً في المنصة، وذلك بناءً على اهتمام المستخدمين بها.

وقد أضافت الشبكة هذه الميزة أيضًا إلى خدمة نتفيلكس للأطفال، حيث تعرض القائمة أكثر أعمال المحبوبة من الأطفال.

وتساعدك هذه القائمة على إكتشاف الأعمال المشهورة الجديدة في المنصة والتي يحبها الأطفال حول العالم.

ويتم تحديث هذه القائمة يوميًا، كما تضم القائمة مجموعة متنوعة من الأعمال سواءً كانت أفلام أو مسلسلات.

وذلك بالإضافة إلى التقييم العمري المناسب لكل عمل، وذلك حتى تتمكن من تحديد الأعمال المناسبة لأطفالك بشكل سهل.

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الوصول إلى مميزات نتفيلكس الجديدة

لن تحتاج إلى تفعيل أي أمر خاص أو التوجه إلى أي مكان حتى تقوم بتفعيل هذه المميزات، حيث تفعل هذه المميزات بشكل تلقائي على المنصة.

ولكن يجب أن تمتلك حسابًا خاصًا بالأطفال لديك، وذلك حتى تبدأ نتفيلكس بتقديم هذه المميزات إليك.

وقد بدأت نتفيلكس باستخدام حسابات الأطفال في 2013، وهي تقدم المميزات الجديدة لتجعل التجربة أكثر أمانًا من وقتها.

وتعمل حسابات الأطفال بشكل منفصل عن حسابات الآباء، حيث لا تعرض أي محتوى من حسابات الآباء في حسابات أطفالهم.

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