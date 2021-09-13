استخدام تأثيرات الألوان في ويندوز 11 للمصابين بعمى الألوان

يضم ويندوز 11 تأثيرات ألوان خاصة للمصابين بمشاكل في الرؤية، والذين لا يستطيعون رؤية جميع الألوان بشكل طبيعي.

وتعمل مايكرسوفت منذ فترة على تطوير تقنيات جديدة تسهل الوصول إلى منتجاتها لمختلف فئات المستخدمين مهما كانت الصعوبات التي يواجهونها.

وقد بدأت باستخدام تقنيات خاصة لتسهيل الوصول لذوي الهمم مع أجهزة إكس بوكس، ويبدو أنها تلتزم بالمسؤولية نفسها مع ويندوز.

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استخدام تأثيرات الألوان في ويندوز 11

يمكنك وضع التأثير المناسب لك والذي يجعلك قادرًا على استخدام الويندوز بشكل طبيعي عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في ويندوز 11 عبر البحث عنه في قائمة إبدأ أو الضغط على زري علامة الويندوز وحرف i.

وبعد ذلك توجه إلى تبويب الوصول المحسن، واختر تأثيرات الألوان من القائمة الموجودة في الجهة اليسرى.

وتجد داخل هذه القائمة جميع الإعدادات التي ترغب في استخدامها، كما تجد زرًا خاصًا بتفعيل التأثيرات قم بالضغط عليه.

وبعد ذلك تجد مجموعة من الاختيارات الخاصة بالتأثيرات التي ترغب في تطبيقها، كما تجد رسمًا بيانيًا حتى تتمكن من تحديد الألوان التي تواجه المشكلة معها.

ويضم ويندوز 11 قائمة من ستة تأثيرات مختلفة يمكنك استخدامها وهي:

الأحمر – الأخضر (مشاكل في رؤية اللون الأخضر, deuteranopia)

الأحمر – الأخضر (مشاكل في رؤية اللون الأحمر , protanopia)

الأزرق الأصفر (tritanopia)

درجات اللون الرمادي

اللون الرمادي المعكوس

الألوان المعكوسة بالكامل.

ويمكنك استخدام أي تأثير تحتاجه عبر الضغط على الدائرة الواضحة أمامه، ويتم استخدام التأثير مباشرةً.

ويمكنك معاينة التأثير قبل الخروج من هذه النافذة عبر التوجه إلى الرسم البياني والتوضيحي للألوان.

وتجد اختيارًا في القائمة نفسها لتفعيل تأثيرات الألوان عبر لوحة المفاتيح والضغط على زر سريع فيها.

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تفعيل تأثيرات الألوان

يمكنك استخدام الزر السريع لتفعيل تأثيرات الألوان في ويندوز 11 وذلك عبر الضغط على أزرار علامة الويندوز و ctrl و c معًا.

كما تستطيع تفعيلها بشكل سريع عبر التوجه إلى شريط المهام وفتح قائمة التحكم السريع في الويندوز.

وبعد ذلك اختيار زر اعدادات الوصول المحسن.

وتجد مجموعة من الاختيارات التي يمكنك تفعيلها أو إغلاقها بشكل سريع، لذلك اضغط على زر تفعيل تأثيرات الألوان.

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