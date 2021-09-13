استخدام الهاتف الذكي في حالات الكوارث الطبيعية

يمكن أن يكون الهاتف الذكي منقذك الأول في حالة وقوع كارثة طبيعية مثل الأعاصير وحرائق الغابات حيث يمكنك استخدامه لتلقي المساعدة.

ونقدم لك بعضًا من أفضل النصائح التي يمكنك من خلالها الاستفادة من هاتفك بأفضل طريقة.

المحافظة على طاقة البطارية

في حال توقع حدوث كارثة طبيعية، فإنه يجب عليك شحن الهاتف الذكي وأي أجهزة إلكترونية إضافية وتركها موصولة بالكهرباء حتى اللحظة الأخيرة مع التأكد من شحن الحاسب المحمول لشحن الهاتف الذكي في حالة نفاذ بطاريته.

وللحفاظ على بطارية الهاتف لأطول فترة ممكنة اتبع النصائح التالية:

تشغيل وضع الطاقة المنخفضة في هاتفك الذكي.

لا تستخدم هاتفك كنقطة اتصال بالشبكات اللاسلكية لأجهزة الآخرين.

لا تشاهد مقاطع الفيديو.

إيقاف تحديث أي تطبيقات تعمل في الخلفية.

أوقف تشغيل تنبيهات التطبيقات التي لا تحتاجها.

تشغيل وضع الطائرة لتوفير أقصى قدر من الطاقة إذا لم تكن بحاجة إلى أن تكون على اتصال فوري مع أي شخص.

تجنب المكالمات الهاتفية وخاصة مكالمات الفيديو واستخدم الرسائل النصية بدلًا من ذلك.

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تقديم معلومات كافية عند الاتصال بالطوارئ

إذا كنت بحاجة إلى خدمات الطوارئ ولديك اتصال خلوي أو اتصال بالإنترنت فيجب التأكد من تقديم بياناتك كاملة.

ويشمل ذلك اسمك ووصف حالة الطوارئ والعنوان. كما يمكنك استخدام ميزة SOS في الهاتف الذكي للاتصال بالسلطات أو جهات الاتصال التي اخترتها سابقًا.

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شارك موقعك عبر الهاتف الذكي

في حال وقوع كارثة طبيعية في منطقتك فيجب عليك إخبار الأصدقاء والعائلة بأنك بأمان. ويمكنك استخدام الهاتف الذكي لإرسال موقعك الجغرافي للجميع حتى يعرفوا مكان البحث إذا فقدت الاتصال. كما يمكنك ايضًا ترك منشور لإعلام أصدقائك وأفراد عائلتك خارج المنطقة أنك بخير.

الحصول على آخر تحديثات الطوارئ

استخدم الهاتف الذكي للحصول على أحدث المعلومات من المصادر الرسمية المتعلقة بالكارثة التي تمر بها حاليًا. ومن ضمنها تعليمات الإخلاء والاشتراك في جميع تنبيهات الطوارئ المحلية. كما يجب تنزيل أي تطبيقات طوارئ ومتابعة حسابات الطوارئ والمعلومات ذات الصلة عبر فيسبوك وتويتر.

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حافظ على الهاتف الذكي من التعطل

تأتي معظم الهواتف الذكية الآن بميزة مقاومة الماء والغبار، ومع ذلك تجنب تعريض هاتفك للماء بقدر الإمكان. وفي حالات كوارث الفيضانات والأمطار تجنب تركه في الأماكن المفتوحة، وبدلًا من ذلك ضعه في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق لمنع تسرب الماء إليه.

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