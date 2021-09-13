قبل يوم من حدث California Streaming من شركة آبل في 14 سبتمبر، يقول تقرير مستثمر جديد من المحلل مينغ تشي كو إنه يتوقع أن يكون لكل من آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس خيار تخزين بسعة تيرابايت لأول مرة.

ويقول كو أيضًا إن آيفون 13 وآيفون 13 ميني قد يحتويان على إعداد تخزين بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت. ولكن لا يوجد خيار 64 جيجابايت.

على سبيل المقارنة، يتوفر آيفون 12 وآيفون 12 ميني بإعدادات تخزين تبلغ 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

ويتوفر آيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس بإعدادات تخزين بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

وأضاف المحلل أيضًا أنه يتوقع أن تكشف الشركة عن AirPods 3 في حدث يوم الثلاثاء. ولكن من المحتمل أن تبقي آبل سماعات AirPods 2 متاحة كخيار آخر للمتسوقين إلى جانب AirPods 3 المعاد تصميمها.

ويحذر من أن آيفون 13 قد يتأثر بنقص سلسلة التوريد، كما ورد سابقًا. ولكن يتوقع أن يكون هناك تأثير محدود في شحنات آيفون 13.

وقال كو: نعتقد أن التحدي الحالي لإنتاج آيفون هو نقص المكونات. نظرًا لنقص المكونات، تم تقليص النماذج القديمة بين 5 و 10 في المئة في الربع الثالث من عام 2021. وقد تنطوي شحنة آيفون 13 في الربع الرابع من عام 2021 على مخاطر سلبية محتملة بسبب نقص المكونات. ومع ذلك، فإن هذا الجانب السلبي له تأثير محدود في شحنات آيفون 13. نعتقد أن شحنات آيفون 13 في عام 2021 يمكن أن تنمو بأكثر من 10 في المئة سنويًا مقابل شحنات آيفون 12 في عام 2020.

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أول آيفون من آبل بسعة تخزين تيرابايت قادم غدًا

أشارت التسريبات والشائعات السابقة إلى تشكيلة آيفون 13 التي تتضمن أربع نماذج بنفس أحجام نماذج العام الماضي.

ومن المتوقع أن تكون الهواتف الجديدة مزودة بكاميرات محسّنة تشمل الوضع الرأسي للفيديو ووضع التصوير الفلكي والعدسة الفائقة الاتساع والتكبير البصري الأفضل لتسجيل الفيديو.

وتتنبأ شائعات أخرى حول Apple Watch Series 7 بوجود معالج أسرع وتصميم جديد للأجهزة، بما في ذلك شاشات أكبر ووجوه ساعة جديدة. ومن المتوقع أن يحصل آيباد ميني على إعادة تصميم كبيرة أيضًا.

وينطلق حدث الخريف في الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر، ويكون حدثًا افتراضيًا يبث من Apple Park.

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