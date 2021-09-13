أهم بدائل يوتيوب الآمنة للأطفال

يبحث الجميع عن بدائل يوتيوب آمنة للأطفال، وذلك لأن الأطفال أصبحوا لا يتركون الهواتف من أمامه.

ولذلك يرى البعض بأنك يجب أن تتحكم في المحتوى الذي يشاهده طفلك بدلًا من منعه من استخدام الإنترنت أو الهاتف بشكل كلي.

ولا يعني هذا أن استخدام الهواتف والإنترنت لا يتسبب في مشاكل، ولكنها خطوة من أجل تقليل الضرر الناتج عنهما.

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يتبع هذا الموقع شركة يوتيوب المعتادة من جوجل، ولكن يختلف عن موقع يوتيوب المعتاد في كونه يقدم محتوى حصري للأطفال.

ويتوفر هذا الموقع كتطبيق للتحميل في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات آيفون أيضًا.

وعندما تقوم بفتح هذا الموقع للمرة الأولى، فإنه يطلب منك تحديد الفئة العمرية للأطفال التي تشاهد المحتوى.

ويعرض الموقع المحتوى لثلاث فئات عمرية متنوعة وهي ما قبل الذهاب للمدرسة أي أقل من أربعة سنوات، أو الأطفال الصغار التي تتراوح أعمارهم من 5 إلى 8 أعوام، أو الأطفال الكبار الذين تتراوح أعمارهم من 9 إلى 12 عام.

ويمكنك إغلاق خاصية البحث في التطبيق، وذلك حتى يعرض التطبيق مجموعة من القنوات المختارة من إدارة يوتيوب والتي ترى بأنها مناسبة للعمر الذي اخترته.

وعلى الرغم من كون التطبيق منفصلًا والموقع منفصل، إلا أن يوتيوب للأطفال يحصل على محتواه من مكتبة اليوتيوب الأساسية.

لذلك يمتلك الموقع مجموعة كبيرة من المقاطع التي يمكن للأطفال مشاهدتها.

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يختص هذا الموقع بعرض الأعمال الفنية والغنائية للأطفال فقط، لذلك لن تجد فيه أي مقاطع تعليمية أو ترفيهية.

وقد ظهر هذا الموقع لأول مرة منذ عشرة أعوام تقريبًا، وقام بإطلاق مجموعة من الأقراص الصوتية لنجومه.

ويمكنك الاعتماد على KidzBop لتنمية الحس الموسيقي لدى أطفالك وجعلهم يشاهدون أغاني موجهة للأطفال مثلهم.

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يأتي هذا الموقع من شبكة البث التلفزيوني الأمريكي التي تحمل نفس الإسم، وهو مخصص للأطفال فقط.

ويضم الموقع مجموعة من التطبيقات والألعاب الخفيفة التي يمكن للأطفال الاستمتاع بها، كما يحتوى على حلقات ومقاطع من أعمال رسومية موجهة للأطفال.

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يركز هذا الموقع على الأطفال الأقل من عمر 12 سنة، ويمتلك أحد أكثر القوانين والشروط صرامةً لرفع المقاطع.

كما يتم مراجعة جميع المقاطع بشكل يدوي من أعضاء فريق مختص حتى يتأكدوا من كونها مناسبة للأطفال.

ويضم الموقع مجموعة كبيرة من المقاطع التعليمية والترفيهية المناسبة للأطفال من الأعمار المختلفة.

ولذلك يعتبر هذا الموقع من أفضل بدائل يوتيوب الموجودة والمناسبة للأطفال بشكل رئيسي.

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