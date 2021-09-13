أفضل تطبيقات تسجيل الصوت لمستخدمي آيفون وأندرويد

يعتبر وجود أحد تطبيقات تسجيل الصوت في هاتفك الذكي أمر مفيدًا وضروريًا للغاية، وخاصة للطلاب والصحفيين وصناع المحتوى.

وتأتي معظم هذه التطبيقات بميزات عديدة مثل النسخ المستند إلى الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية تسجيل الأفكار التي تأتي فجأة أو أي مقطع صوتي تريد الاستماع إليه لاحقًا.

أفضل تطبيقات تسجيل الصوت في 2021

تطبيق Alice

يعتبر من أفضل تطبيقات تسجيل الصوت المناسبة للصحفيين، وذلك بسبب ميزته في التسجيل بسرعة من خلال واجهته البسيطة.

وبمجرد تشغيله، يبدأ عد تنازلي مدته خمس ثوان لبدء التسجيل، ويمكن النقر عبر الشاشة أثناء التسجيل لوضع إشارة مرجعية والتمرير سريعًا لليمين للإيقاف المؤقت. ويتم إرسال الملف تلقائيًا إلى البريد الإلكتروني أو إحدى خدمات التخزين السحابية المرتبطة بحسابك.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي آيفون في آب ستور.

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تطبيق Otter

يتيح لك التطبيق نسخ التسجيلات المباشرة مما يجعله مناسبًا لإجراء المقابلات ويتيح لك أيضًا تسجيل الصوت عبر اجتماعات Zoom. إلى جانب العديد من تطبيقات مكالمات الفيديو الشائعة. ويقدم التطبيق 600 دقيقة مجانية كل شهر.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون في آب ستور.

تطبيق Rev

يتيح لك التطبيق خدمة نسخ التسجيلات بالإضافة إلى ميزة التسجيل المدمجة وتسجيل الصوت في الخلفية وإرسال التسجيل بمجرد الانتهاء إلى بريدك الإلكتروني أو حفظه في إحدى خدمات التخزين السحابية.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي آيفون في آب ستور ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي.

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تطبيق Voice Recorder & Audio Editor

يتيح لك التطبيق تسجيل الصوت بشكل غير محدود وحفظه في هاتفك أو مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحفاظ على تسجيلاتك آمنة باستخدام رمز مرور أو بصمة الأصبع أو معرف الوجه والنسخ باستخدام تقنية تحويل الكلام إلى نص.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي آيفون في آب ستور.

تطبيق RecForge II

يتيح لك التطبيق بدء التسجيل في وقت محدد سابقًا وتحويل التسجيلات إلى تنسيقات ملفات متعددة. وتصدير الملفات إلى مجموعة متنوعة من خدمات التخزين السحابية. ويتيح لك القدرة على استخراج الصوت من مقاطع الفيديو.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي.

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