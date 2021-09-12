بعد مرور أكثر من عام على الكشف عنه، يحصل جهاز Chromebook Duet من شركة لينوفو على تتمة. ويعد Chromebook Duet 5 (الذي يحمل العلامة التجارية IdeaPad Duet 5 Chromebook خارج أمريكا الشمالية) بمثابة إعادة تخيل لجهاز Chromebook Duet القابل للفصل، مع سعر أعلى ومعالج جديد وشاشة OLED بقياس 13.3 إنش.

وتقول الشركة إن Chromebook Duet 5 من المحتمل أن يكون أول إضافات متعددة إلى خط Chromebook Duet. وذلك في محاولة طموحة لجلب الشكل القابل للفصل إلى نقاط سعر متعددة. وتستمر الشركة في بيع Chromebook Duet بقياس 10.1 إنشات (في الوقت الحالي).

وتغطي شاشة OLED الجديدة 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، وتصدر ضوءًا أزرق أقل بنسبة 70 في المئة مقارنة بلوحة LCD.

ولطالما كانت شاشات OLED رمزًا فاخرًا في مساحة الحاسب الشخصي، وبسعر يبدأ من 430 دولار، يكون Chromebook Duet 5 أحد أكثر أجهزة الحاسب المحمولة ذات الأسعار المعقولة التي تتميز بهذه التكنولوجيا.

ويعد جهاز كروم بوك هذا جزء من موجة من أجهزة الحاسب المحمولة النحيفة والخفيفة المزودة بشاشات OLED التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وأضافت لينوفو أيضًا نماذج OLED التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز إلى خط IdeaPad الخاص بها. وقد قامت أسوس بتجهيز عدد من خطوط المستهلكين والشركات (بما في ذلك VivoBook الموجه للميزانية و ZenBook فائق الحمل) مع التكنولوجيا.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة سامسونج (أكبر بائع OLED في العالم) في شهر يناير أنها تبدأ بإنتاج شاشات OLED بمعدل 90 هرتز هذا العام.

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لينوفو زودت Chromebook Duet 5 بشاشة OLED

يتم تشغيل Chromebook Duet 5 بواسطة منصة حوسبة Snapdragon 7c Gen 2 من كوالكوم. التي تم الإعلان عنها في شهر مايو.

وتم تصميم هذه الشريحة لأجهزة الحاسب المحمولة للمبتدئين. وظهرت مؤخرًا في Samsung Galaxy Book Go بسعر 349 دولار.

وظهر الشكل القابل للفصل عبر مجموعة متنوعة من أجهزة الحاسب المحمول هذا العام. وهذا الشكل مرتبط بشكل أكثر شيوعًا بأجهزة Microsoft Surface Pro.

وتبيع أسوس الآن جهاز كروم بوك القابل للفصل CM3. وهو منافس مباشر لـ Chromebook Duet. ولكن مع مكان مخصص للقلم الإلكتروني ومسند قابل للطي عموديًا وأفقيًا.

ويتوفر Elite Folio من إتش بي بقيمة 1629 دولار، وهو مدعوم أيضًا بمعالج Snapdragon. ولكن يعمل بنظام ويندوز. وجربت لينوفو في وقت سابق من هذا العام الشكل في X-Series ThinkPad مع X12 القابل للفصل ومعالج Intel Core i5.

ومن المتوقع أن يتوفر Chromebook Duet 5 في شهر أكتوبر.

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