أعلنت شركة لينوفو عن حاسبها المحمول الجديد IdeaPad Slim 7 Carbon الذي ينضم إلى تشكيلة أجهزة الحواسيب المحمولة المزودة بشاشات OLED التي تم إطلاقها هذا الشهر.

ويحمل الجهاز العلامة التجارية Yoga Slim 7 Carbon خارج أمريكا الشمالية. وتدعي الشركة أنه أخف حاسب محمول مزود بشاشة OLED بقياس 14 إنش في السوق بوزن 1.07 كيلوجرام.

وتأتي لوحة OLED (من Samsung Display) بدقة +QHD، بدلاً من دقة 4K التي تراها غالبًا عبر أجهزة الحاسب المحمولة المزودة بشاشة OLED.

وهذا يعني أنك لن تحصل على عدد البكسل الذي تحصل عليه في جهاز 4K OLED (مثل ZenBook 14X). ولكن قد ترى أيضًا عمر بطارية أفضل.

وتتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، التي توفر مساحة رأسية أكبر من لوحة 16:9 عبر IdeaPad Slim 7 الصادر في العام الماضي.

وتقول الشركة إن لديها معدل تحديث يبلغ 90 هرتز (وهي السمة المميزة التي وعدت سامسونج بظهورها عبر المزيد من أجهزة الحاسب المحمولة المزودة بشاشات OLED هذا العام). وتغطي 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، ويصل سطوعها إلى 600 شمعة.

ويمكن تكوين IdeaPad Slim 7 Carbon بما يصل إلى AMD Ryzen 7 5800U وبطاقة رسومات Nvidia GeForce MX450 وذاكرة 16 جيجابايت و 1 تيرابايت من التخزين.

وهناك بطارية 61 واط تدعي الشركة أنها تستمر حتى 14.5 ساعة. علاوة على ذلك تصر لينوفو أيضًا على متانة الحاسب بالرغم من بنيته الخفيفة.

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لينوفو تعلن عن حاسب IdeaPad Slim 7 Carbon

وفقًا للشركة، خضع الجهاز لتسع اختبارات تشغيلية لقوة التحمل، ويمكنه تحمل الصدمات الجسدية اليومية والظروف البيئية القاسية. ومن المتوقع أن يصل إلى الرفوف في شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 1290 دولار.

وعرضت الشركة أيضًا جهاز Yoga Slim 7 Pro الجديد (الذي يحمل العلامة التجارية IdeaPad Slim 7 Pro خارج أمريكا الشمالية).

وهذا الحاسب المحمولة بقياس 16 إنش مزود بشاشة IPS تعمل باللمس عادية بدلاً من OLED. وذلك بالرغم من أنها تبلغ أيضًا 16:10 ولديها دقة QHD.

ويصل معدل التحديث في هذه الشاشة إلى 120 هرتز. وتأتي النماذج مزودة بما يصل إلى Ryzen 7 5800H و Nvidia GeForce RTX 3050 و 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من التخزين.

بالإضافة إلى ذلك هناك بطارية 75 واط. ومن المتوقع أن يبدأ Yoga Slim 7 Pro بالوصول في شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 1449 دولار.

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