كل ما تريد معرفته عن نظارة فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories

لا تتردد شركة فيسبوك في اقتباس أفكار ومنتجات الشركات الأخرى. ولعلها قد كررت هذا الأمر أكثر من مرة مع سناب شات. حيث اقتبست فكرة القصص التي تختفي بعد 24 ساعة، كما اقتبست منها فكرة إضافة خواص الواقع المعزز ضمن تطبيقاتها.

وقد اقتبست فيسبوك بعض الأهداف أيضًا من سناب شات. حيث إن الشركة بدأت في التسويق لنفسها كإحدى شركات الكاميرات. وظهر هذا في 2016 عندما أكد مارك زوكربيرج اهتمام شركته بالكاميرات مصرحًا بأن الكاميرا ستكون الوسيلة الرئيسية لمشاركة المحتوى.

ووصولًا إلى نظارة فيسبوك الذكية فهي تحاكي نظارة Snap Spectacles من سناب شات إلى حد كبير. وهي تحمل الاسم الرسمي Ray-Ban Stories، وبشكل عام فعلامة Ray-Ban التجارية قد أتت في مقدمة كل الإعلانات المتعلقة بالنظارة الجديدة، وهو ما لمّح لكونها صاحبة التأثير الأكبر في تحضير هذا المنتج.

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وتعتبر نظارة Ray-Ban Stories أولى منتجات فيسبوك الذكية الموجهة لجميع المستخدمين. عكس نظارات الواقع الافتراضي من علامتها التجارية الفرعية Oculus. وعلى عكس ما توقع الكثيرين فالنظارات الجديدة لا تدعم الواقع الافتراضي.

نظارة فيسبوك الذكية Ray-Ban Stories

تباع النظارة الجديدة بسعر 299 دولار أمريكي، ولا شك أنه سعر جذاب جدًا لجميع المستخدمين. خصوصًا أنها نظارة من Ray-Ban أولًا وأخيرًا، ولذلك فهي فاخرة إلى حد ما.

وتتميز نظارة فيسبوك بأنها نظارة تقليدية من حيث الشكل. حيث إنها تحمل نفس تصميم نظارات Wayfarers من شركة Rey-Ban كما أنها تأتي بوزن 49.3 جرام فقط، أي أثقل بخمسة جرامات فقط مقارنةً بنظارات Wayfarers التقليدية.

ويظهر الاختلاف الوحيد في طول ذراعيّ النظارة. وذلك حيث إنهم أطول بفارق صغير عن النظارات التقليدية. وذلك لتوفير مساحة لاحتواء الحساسات اللازمة لعمل النظارة بالطبع.

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المواصفات والخواص

يوفر جسم النظارة – وتحديدًا ذراعها – وصولًا إلى زر الطاقة وزر التقاط الصور. إلى جانب وجود سماعتان صغيرتان للاستماع للموسيقى، إلى جانب منطقة قابلة للمس. وتعتمد النظارة على كاميرتين بدقة 5 ميجابيكسل إلى جانب مؤشر LED يضيء أثناء عمل الكاميرات، وذلك لكي يعلم الآخرين أن المستخدم يقوم بالتقاط صورة أو فيديو.

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وإلى جانب ذلك فالنظارة تحتوي على ثلاثة ميكروفونات لالتقاط الصور أثناء تصوير الفيديو. ويتم التقاط الصور عبر النظارة فقط بالضغط مطولًا عبر زر التصوير. في حين أن الضغطة السريعة على نفس الزر ستتيح التقاط فيديو قصير مدته 30 ثانية.

ويمكن التحكم في خواص التصوير عبر الأوامر الصوتية. والتي يمكن للمستخدم أن يبدأ في توجيهها بعد قول “Hey, Facebook”. وجودة الفيديوهات مقبولة إلى حد كبير، في حين أن دقة الصور تكون 2,592 * 1,944. وتنتقل كل الصور والفيديوهات إلى تطبيق فيسبوك ويمكن معاينتها من خلاله.

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ومن خلال التطبيق يمكن للمستخدم مشاركة المحتوى مباشرةً إلى حساباته على فيسبوك وإنستاجرام أو نقله إلى معرض الهاتف نفسه ومن ثم استخدامه في أي منصة أخرى.

وأما عن بطارية النظارة فهي جيدة إلى حد كبير. حيث إنها تعمل حتى ست ساعات من الاستخدام “المعتدل” حسب وصف Ray-Ban وفيسبوك. والذي يتضمن تشغيل الموسيقى لمدة ساعة واحدة، والتقاط عشر صور وعشرة فيديوهات ونقلهم للتطبيق. ونصف ساعة من المكالمات. ويتم شحن النظارة من خلال الجراب الخاص بها.