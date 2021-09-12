تشتهر شركة لوجيتك Logitech بمنتجاتها الموجهة للمستهلكين، ولكنها تلعب دورًا كبيرًا في جذب المزيد من الأنشطة التجارية التي تأخذ الخصوصية على محمل الجد.

وأطلقت الشركة مجموعة من أجهزة الفأرة ولوحات المفاتيح التي تتضمن دونجل Logi Bolt USB-A الجديد الذي يهدف إلى تقليل زمن الوصول في أماكن العمل المزدحمة وتعزيز الأمان بشكل كبير.

ويمكن توصيل هذه الملحقات بأمان بأجهزة الحاسب والأجهزة المحمولة عبر البلوتوث المنخفض الطاقة، ولا يلزم وجود دونجل.

وبالرغم من أن دونجل Bolt USB يعتمد أيضًا على البلوتوث. ولكن يوفر ربطًا أكثر أمانًا (وضع الأمان 1، المستوى 4).

ويجب أن يجعل اختيار البلوتوث دونجل Bolt USB أقل عرضة للقرصنة من جهاز الاستقبال الموحد من الشركة بتردد 2.4 جيجاهيرتز، الذي كان عرضة لاختراق MouseJack.

وفي الورقة البيضاء من الشركة الخاصة بدونجل Bolt USB، تقول إن وضع الأمان 1، المستوى 4 يستخدم بروتوكول ECDH وتشفير AES-CCM.

وتقول الشركة إن هذه الإجراءات تضمن أن منتج Logi Bolt اللاسلكي وجهاز استقبال Logi Bolt الخاص به لا يمكنهما الاتصال إلا ببعضهما بعضًا.

وتعمل الشركة على ضمان أن اتصالات Bolt اللاسلكية المباشرة متوافقة مع معايير معالجة المعلومات الفيدرالية FIPS. وهذه هي المعايير التي أنشأها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا NIST للاستخدام داخل الحكومة الفيدرالية.

وتقول الشركة إن دونجل Bolt USB يوفر اتصالاً أقوى أيضًا، 10 أمتار، حتى لو كنت في بيئة عمل مزدحمة.

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دونجل Bolt USB من لوجيتك يعزز أمان أجهزتها

يمكن لدونجل Bolt واحد توصيل ما يصل إلى ست ملحقات بجهاز الحاسب، وهو متوافق مع أنظمة تشغيلية متعددة. بما في ذلك ويندوز و macOS و iOS و iPadOS ولينكس و Chrome OS وأندرويد.

وتقول قائمة لوجيتك لدونجل Bolt أنه قادم قريبًا، ويكلف 14.99 دولار. ولكن لا تتوقع أن تعمل ملحقات الشركة الحالية معه.

ويكون للأجهزة المتوافقة مع Logi Bolt شعار Bolt على الجانب السفلي لها، وفقًا للأسئلة الشائعة ضمن موقع الشركة.

ويتم إطلاق الملحقات الأولى التي توفر أمانًا محسنًا عبر البلوتوث المنخفض الطاقة وتتضمن دونجل Bolt USB في شهر سبتمبر.

وتتضمن المجموعة المبكرة سلسلة MX Master for Business، التي تتألف من MX Master 3 و MX Keys.

بالإضافة إلى ذلك هناك أيضًا صفحات ويب للوحة المفاتيح Ergo K860، وفأرة MX Anywhere 3، وفأرة Ergo M575.

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