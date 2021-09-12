كشفت شركة Schaeffler الألمانية عن نظام قيادة جديد ومبتكر للدراجات الكهربائية التي تعمل بالدواسات يتجنب سلاسل وأحزمة الدراجات التقليدية من أجل نظام يعمل بالكهرباء بالكامل.

ويعرف النظام الجديد باسم Schaeffler Free Drive. وتم تطويره بالاشتراك مع متخصصي نظام نقل الحركة بالدراجة الكهربائية Heinzmann. ويعتمد على مولد مركب على الحامل السفلي للدراجة.

وتعمل حركة الدواسة التي يقوم بها الراكب على تشغيل المولد وتحويل الطاقة من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

وهذا يلغي الحاجة إلى أي شكل من أشكال إيصال الطاقة الميكانيكية إلى العجلة الخلفية، مثل السلاسل أو الأحزمة.

ويجري توصيل هذه الطاقة إلى العجلة الخلفية عبر كابلات مثبتة داخل إطار الدراجة أو خارجه. وذلك بدلاً من إرسالها ميكانيكيًا عبر سلسلة. ويتم تحويلها مرة أخرى إلى طاقة ميكانيكية لدفع الدراجة للأمام.

ويتم التحكم في نظام الدراجة بسلك هذا من خلال اتصالات CAN بين المحرك والبطارية والمولد وإلكترونيات التحكم. ويمكن للمولد تغيير المقاومة في الدواسات بناءً على مقدار جهد الدواسة المطلوب أو المختار.

وإذا كان الراكب يستخدم الدواسات بشكل قوي بما يكفي لتوليد طاقة زائدة (أكثر مما هو مطلوب لتشغيل المحرك بالسرعة الحالية)، يتم تفريغ هذه الطاقة في بطارية الدراجة الكهربائية لاستخدامها لاحقًا.

كما أن المحرك الخلفي قادر أيضًا على الكبح المتجدد، الذي يوفر طريقة أخرى لشحن البطارية أثناء القيادة. ويأتي المحرك بقوة 250 واط.

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الدراجات الكهربائية قد تخضع لثورة تصميمية قادمة

بالرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه نظام معقد للغاية للدراجات الكهربائية التقليدية. ولكن لا يمكن التقليل من فوائده للدراجات الكهربائية غير التقليدية.

ويمكن أن تصبح أنظمة القيادة للدراجات الكهربائية لنقل البضائع، خاصة تلك التي تحتوي على ثلاث أو حتى أربع عجلات، معقدة ومكلفة عند تشغيلها بالوسائل الميكانيكية التقليدية.

ولكن نظام الدراجة عن طريق الأسلاك يسمح لمصممي الدراجات الكهربائية لنقل البضائع بمزيد من الإبداع في تصميم الدراجة.

ولن يكونوا مقيدين بعد الآن بالتصميم حول السلسلة الطويلة أو تروس التخفيض المتعددة المراحل. وبدلاً من ذلك، يمكنهم التصميم بناءً على احتياجات المركبة وتوجيه النظام الكهربائي حول الإطار حسب الضرورة.

بالإضافة إلى ذلك يسمح نظام القيادة الجديد للركاب بشحن بطارية الدراجة الكهربائية عند تحريك الدواسات.

ولكن أحد الجوانب السلبية الرئيسية للإعداد هو انخفاض كفاءة الدواسة. وأوضح ممثل شركة Schaeffler أن Schaeffler Free Drive أقل كفاءة بنسبة 5 في المئة تقريبًا من محركات السلسلة.

وكما أوضح، فإن هذا يعني أن الراكب يحتاج إما إلى بطارية أكبر بنسبة 5 في المئة للحصول على نفس المسافة، أو تجربة مدى أقصر بنسبة 5 في المئة مقارنة بالدراجة نفسها المزودة بمحرك سلسلة.

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