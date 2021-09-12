استخدام خاصية AirPlay في ماك Monterey

يأتي نظام ماك Monterey من آبل ليقدم الكثير من المميزات المنتظرة والتي تسهل استخدام الحواسيب كثيرًا.

وتعتبر خاصية AirPlay أحد هذه الخواص المفيدة والتي ينتظرها الكثيرون، وتقدم آبل استخدامًا مختلفًا للخاصية في أحدث نسخة من النظام.

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خاصية AirPlay الجديدة في ماك Monterey

تعمل خاصية Airplay بشكل متميز في جميع حواسيب آبل، حيث يمكنك استخدامها مع هواتف آيفون وأجهزة ماك وآيباد دون أي معاناة.

ولكن قامت آبل بتطوير طريقة عمل الخاصية وأصبحت قادرًا على استخدامها لعرض المحتوى في شاشات أجهزة ماك بدلًا من التلفاز.

ويعني هذا أنك تستطيع عرض شاشة آيفون أو آيباد على شاشة جهاز ماك الخاص بك، واستخدامها كأداة لعرض شاشة الهاتف مع المحيطين بك بدلًا من نقل الصور أو المحتوى إلى الحاسوب.

وتختلف AirPlay عن Mirroring الموجودة في الكثير من الهواتف المحمولة، حيث تسمح لك AirPlay بعرض المحتوى فقط دون باقي الشاشة.

لذلك تستطيع عرض صور رحلتك الأخيرة على حواسيب ماك دون أن تترك هاتفك أو تتوقف عن استخدامه، حيث يعمل عرض الصور بشكل منفصل عن شاشة الهاتف.

وتعمل AirPlay مع الملفات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو على حدٍ سواء دون الحاجة لتحويل الملفات أو نقلها إلى الحاسوب.

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استخدام AirPlay

تعمل خاصية AirPlay مع حواسيب ماك بطريقة مشابهة لاستخدامها مع أجهزة التلفاز المعتادة أو الأجهزة المدعومة من الخاصية.

لذلك تستطيع التوجه إلى المقطع أو المحتوى الذي ترغب في عرضه على شاشة ماك، ثم افتح واجهة التحكم في الأوامر.

وتجد مربعًا خاصًا بخاصية AirPlay في الجزء العلوي من الشاشة، وتستطيع التحكم في تشغيل المقاطع وإيقافها عبر هذا المربع.

وبعد ذلك اضغط على علامة الدائرة الموجودة في هذا المربع، واختر جهاز ماك الخاص بك من القائمة.

ويمكنك استخدام خاصية Mirroring أيضًا عبر الضغط على الزر الخاص بها، كما ترى في الصورة بالأسفل.

وبعد ذلك اختر حاسوب ماك الخاص بك من القائمة، وإذا كنت تمتلك أكثر من جهاز يدعم خاصية AirPlay تجدها جميعًا مذكورة في القائمة.

ويمكنك إيقاف عمل الخاصية عبر اتباع نفس الخطوات والضغط على إسم جهازك مرة أخرى حتى يتم إيقاف البث.

وحتى تعمل الخاصية بشكل جيد ويظهر أمامك جميع الأجهزة التي تدعمها، فإن جهاز آيفون يجب أن يكون متصلًا بنفس شبكة الإنترنت الخاصة بالأجهزة الأخرى.

ولا يشترط أن يعمل آيفون بنظام iOS 15، ولكن يجب أن يستخدم حاسوب ماك نظام Monterey وأن يستخدم نفس حساب آبل الخاص بالهاتف.

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