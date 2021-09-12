دخلت شركة أمازون رسميًا في مجال التلفزيون، حيث أعلنت عن تشكيلتها الأولى من أجهزة تلفاز 4K Fire التي تحمل علامتها التجارية، والتي تبدأ بوصول في شهر أكتوبر.

ويعد هذا توسعًا كبيرًا من تعاون الشركة Fire TV Edition، حيث يتم تحميل برنامج البث مسبقًا عبر مجموعات تم تصنيعها بواسطة صانعي أجهزة التلفاز الآخرين.

ولكن من خلال Omni Series و 4 Series الجديدة، تصف أمازون هذه الأجهزة بأنها تلفزيونات أمازون.

وتجلب سلسلة Omni المواصفات الأعلى، وإلى جانب تقديم جودة صورة أفضل، فإن نقطة البيع الرئيسية الأخرى هي التحكم الصوتي دون استخدام اليدين.

وأضافت الشركة ميكروفونات بعيدة المدى في كل نموذج من سلسلة Omni، التي تأتي بأحجام 43 و 50 و 55 و 65 و 75 إنش. (النموذجان 65 و 75 إنش يتضمنان Dolby Vision، بينما تحصل النماذج الأخرى على HDR10).

وتعتقد الشركة أنه من خلال بناء التلفاز نفسه، يمكنها إنشاء تجربة مستخدم Fire TV أكثر سلاسة من أي وقت مضى.

ويقود ذلك واجهة Fire TV لإعادة توجيه المحتوى والتطبيقات الواسعة. ولكن الشركة تعتقد أن عناصر التحكم في الصوت أليكسا تضيف عامل راحة رئيسيًا.

وفي مجموعات Omni، تتوفر الأوامر الصوتية دائمًا – حتى إذا كان التلفزيون مغلقًا. ويمكن استخدام هذه الأوامر الصوتية للعثور على شيء لمشاهدته. ولكن يمكنك أيضًا ضبط سطوع التلفاز أو مستوى الصوت أو تبديل المدخلات باستخدام أليكسا.

وتقول أمازون إنه على مدار العامين الماضيين، تفاعل العملاء الذين استخدموا الميزات الصوتية مع المحتوى ضعف ما تفاعل العملاء الذين لم يستخدموا ذلك.

وأصبحت الميكروفونات المدمجة أكثر شيوعًا ضمن أجهزة التلفاز. وتصنع سوني بعض النماذج التي تتضمن الميكروفونات المدمجة. وقد قدمت TCL مؤخرًا أجهزة تلفزيون جوجل الجديدة التي يتم شحنها مع مجموعة ميكروفون بعيدة المجال.

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أمازون تكشف عن أول تلفزيوناتها الذكية

تشتمل مجموعات Fire TV Omni أيضًا على صورة داخل صورة لفحص الكاميرات المنزلية الذكية، وترى خلاصة فيديوهات جرس الباب من Ring عندما يكون هناك شخص ما عند الباب.

وتقول الشركة إنها تضيف لوحة معلومات منزلية ذكية في وقت لاحق من هذا العام لمزيد من الضوابط الشاملة عبر أدوات المنزل المتصلة.

بالإضافة إلى ذلك إذا كنت تمتلك مكبرات صوت Echo مثل Echo Studio، فيمكن ربطها لاسلكيًا بأجهزة تلفزيون Omni series لتوفير صوت أغنى مما يمكن أن يقدمه التلفزيون بمفرده.

ويدعم وضع صوت المسرح المنزلي من أليكسا بث المحتوى. ولكن الشركة تقول إنه يعمل أيضًا عبر منصات الألعاب. وتظهر نافذة منبثقة في تطبيق أليكسا لأجهزة الصوت المتوافقة.

وتفتقر أجهزة Fire TV من أمازون إلى ميزات HDMI 2.1 مثل 4K عند 120 هرتز. وذلك بالرغم من أنها تدعم وضع زمن الانتقال المنخفض التلقائي، الذي يساعد أيضًا في استجابة خدمة ألعاب Luna السحابية.

علاوة على ذلك تعكس أسعار أجهزة تلفزيون أمازون الأولى التركيز على تقديم صورة جيدة. وذلك على غرار القائمة الحالية لمجموعات Fire TV Edition.

تسعير Fire TV Omni Series:

75 إنش: 1100 دولار (مع Dolby Vision).

65 إنش: 830 دولار (مع Dolby Vision).

55 إنش: 560 دولار.

50 إنش: 510 دولارات.

43 إنش: 410 دولارات.

تسعير Fire TV 4-Series:

55 إنش: 520 دولار.

50 إنش: 470 دولار.

43 إنش: 370 دولار.

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