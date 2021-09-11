تبذل شركة شاومي أكبر جهد لها حتى الآن لجلب تقنية HyperCharge إلى الجمهور العالمي السائد. ويحتوي هاتف Xiaomi 11T Pro القادم على شاحن بقوة 120 واط، وهو ما يمثل زيادة هائلة في الطاقة على الرائد العالمي الحالي Xiaomi Mi 11، الذي يستخدم شاحنًا بقوة 55 واط يمكنه الوصول إلى 100 في المئة في 45 دقيقة.

ولم تكشف الشركة عن تقدير أوقات الشحن لهاتف Xiaomi 11T Pro حتى الآن. ولكن هاتف Mi 10 Ultra الصادر في الصين في العام الماضي كان يحتوي أيضًا على شاحن 120 واط يشحن البطارية خلال 23 دقيقة فقط.

ويخشى الكثير من المستخدمين من أن هذه الأنواع من الشواحن السريعة قد يكون لها تأثير سلبي في طول عمر البطارية، أو أنها قد تعاني من مشكلات تتعلق بالسلامة، أو كليهما.

ولتهدئة المخاوف، تحدث دانييل ديجارلايس، الرئيس الدولي للاتصالات والمتحدث العالمي في شاومي، عن جهود تكنولوجيا الشحن السريع للشركة وما يجب أن يتوقعه الأشخاص خارج الصين من Xiaomi 11T Pro.

وشرح المسؤول بالتفصيل ما يحدث مع التكنولوجيا الموجودة في البطارية نفسها، وكيف تعمل أنظمة المراقبة الحرارية من الشركة للحفاظ على سرعة الشحن المثلى في كل نقطة في الدورة.

وفيما يتعلق بمسألة طول العمر، يقول ديجارلايس إنه يمكنك توقع القدرة على التحمل بما يتماشى مع الهواتف التقليدية الأخرى.

وأضاف: اختبرنا هذا الأمر بشكل مكثف. وبالنسبة لهذا المستوى من الشحن بالبطاريات التي اختبرناها بها، بعد 800 دورة شحن، تظل تتمتع بصحة بطارية بنسبة 80 في المئة.

وللمقارنة، فإن شركة آبل أبل تخبر العملاء أن يتوقعوا أن تحتفظ بطارية ليثيوم أيون بما يصل إلى 80 في المئة من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة.

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شاومي توفر HyperCharge مع Xiaomi 11T Pro

إذا كانت أرقام الاختبار الخاصة بشركة شاومي دقيقة. فلا ينبغي أن يعاني هاتف مثل Xiaomi 11T Pro من عمر قصير بشكل غير عادي. حتى لو كان مالكه يستخدم الشاحن السريع فقط.

ويكون الوضع الأمثل هو استخدام الشاحن الأبطأ إذا كنت تشحن طوال الليل واستخدام الشاحن السريع في المواقف الأكثر استعجالًا.

وفيما يتعلق بالسلامة، يقول ديجارلايس إن الاختبار كان شاملاً للغاية ويتضمن أطرافًا خارجية. وهناك 34 ميزة مختلفة لحماية البطارية مضمنة في الجهاز نفسه.

وتعتقد الشركة أن تقنية الشحن السريع موجودة لتبقى، ولا يزال هناك مجال للتحسين.

وفي وقت سابق من هذا العام. عرضت الشركة نموذجًا أوليًا لنظام بقدرة 200 واط يملأ بطارية 4000 ميلي أمبير في 8 دقائق.

ويعقد حدث الإطلاق الدولي لشركة شاومي لهاتف Xiaomi 11T Pro وبقية سلسلة 11T الأسبوع المقبل يوم الأربعاء 15 سبتمبر.

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