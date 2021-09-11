أعلنت شركة سامسونج عن 6 أحزمة ساعات محدودة الإصدار لتشكيلة Galaxy Watch 4 مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة بما في ذلك قشر التفاح.

وتم صنع المجموعة بالتعاون مع سامي ميرو، مصممة الأزياء التي استخدمت مجموعاته السابقة مواد معاد تدويرها. وتتاح أحزمة الساعات بأسعار تبدأ من 39.99 دولار.

وتتضمن المجموعة 6 تصاميم. بحيث إن أحزمة Midnight Black و Stratus Sky مصنوعة من قشر التفاح بنسبة 100 في المئة المستخرجة من صناعة الفاكهة.

وتدعي الشركة أن المادة تتمتع بمظهر الجلد المتميز، بينما من الواضح أنه لا يتم الحصول عليها من الحيوانات.

وتصنع أحزمة Aurora Night و Cloud Navy و Earth Sunrise و Dawn Atlas من مادة البولي يوريثين بالحرارة التي تقول سامسونج إنها قابلة لإعادة التدوير.

وتم إنشاء كل سوار ساعة محدود الإصدار مع وضع مناسبات مختلفة في الاعتبار. ووفقًا للمصممة، تعد الألوان بما في ذلك Stratus Sky و Cloud Navy و Midnight Black مناسبة لأي وقت من اليوم. في حين أن Aurora Night و Dawn Atlas تناسب المناسبات الخاصة.

وإلى جانب أحزمة الساعات، تطلق الشركة أيضًا مجموعة من ثلاث وجوه SMV Atlas I و SMV Serenity و SMV Atlas II مجانية للساعة متاحة للتنزيل من متجر جوجل بلاي.

ويكون الخيار الأكثر استدامة دائمًا هو استخدام حزام الساعة الذي يأتي مع ساعتك الذكية. ولكن إذا كنت تشتري سوار ساعة ما بعد البيع، فمن الجيد أن تعرف أنه قد تم بذل بعض الجهود لتقليل أثرها في البيئة.

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سامسونج تصدر أحزمة ساعات مصنوعة من قشر التفاح

من المأمول أن تستخدم ساعات الشركة الذكية المستقبلية هذه المواد كمعيار، وليس في الملحقات الاختيارية فقط.

وتستخدم الشركة مواد مستدامة في عبواتها، واعتبارًا من العام الماضي، كانت مواقعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة والصين وأوروبا مدعومة بنسبة 100 في المئة من الطاقة المتجددة. ولكن لا يزال أمامها الكثير من العمل لتقليل التأثير البيئي لأجهزتها نفسها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بإمكانية الإصلاح.

وكتبت الشركة: المجموعة مستوحاة من جمال وألوان أمنا الأرض لتكون بمثابة تذكير لمنح الأولوية لليقظة الذهنية والصحة والعافية والاستدامة كل يوم.

ويتطابق ذلك مع تركيز Galaxy Watch 4 على الصحة، مع ميزات يمكنها قياس الأكسجين والإجهاد وكمية المياه وأنماط النوم. كما توفر ميزات للياقة البدنية مثل التدريبات الموجهة والتحديات الجماعية والمزيد. أو قم بإعداد صالة ألعاب رياضية منزلية عن طريق توصيل Galaxy Watch 4 بتلفاز سامسونج الذكي المتوافق.

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