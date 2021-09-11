جوجل تدفع أجورًا أقل من اللازم للعاملين المؤقتين

كشفت صحيفة الغارديان أن شركة جوجل كانت تقلل بشكل غير قانوني أجور الآلاف من العمال المؤقتين في عشرات البلدان وتأخرت في تصحيح معدلات الأجور لأكثر من عامين بينما كانت تحاول التستر على المشكلة.

وكان المسؤولون التنفيذيون في عملاقة البحث على دراية منذ شهر مايو 2019 على الأقل بفشل الشركة في الامتثال للقوانين المحلية في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي تفرض الدفع للعمال المؤقتين أجور متساوية للموظفين بدوام كامل الذين يؤدون عملاً مماثلاً.

ولكن بدلاً من تصحيح الأخطاء، تباطأت الشركة لأكثر من عامين، كما تظهر الوثائق، مشيرة إلى القلق بشأن زيادة التكلفة على الإدارات التي تعتمد بشكل كبير على العمال المؤقتين، واحتمال التعرض للمطالبات القانونية، والخوف من اهتمام الصحافة السلبي.

واتبع المدراء التنفيذيون والمحامون في جوجل في مرحلة ما خطة للامتثال ببطء وبأقل تكلفة ممكنة على نفسها.

وتم ذلك بالرغم من الاعتراف بأن مثل هذه الخطوة لم تكن ذات نتيجة صحيحة من منظور الامتثال ويمكن أن تضع شركات التوظيف التي تتعاقد معها في موقف صعب قانونيا وأخلاقيا.

واعترفت الشركة بالفشل وقالت إنها تجري تحقيقًا بعد أن اتصلت بها صحيفة الغارديان.

وقال سبايرو كاريتسوس، كبير مسؤولي الامتثال في جوجل، في بيان: في حين أن الفريق لم يرفع معايير أسعار المقارنة لبعض السنوات، فقد زادت معدلات الأجور الفعلية للموظفين المؤقتين عدة مرات في تلك الفترة. معظم الموظفين المؤقتين يتقاضون رواتب أعلى بكثير من المعدلات المقارنة.

وأضاف: مع ذلك، من الواضح أن هذه العملية لم يتم التعامل معها بما يتفق مع المعايير العالية التي نلتزم بها كشركة. نحن نجري مراجعة شاملة. ونحن ملتزمون بتحديد ومعالجة أي تباينات في الأجور لم يعالجها الفريق. ونجري مراجعة لممارسات الامتثال لدينا في هذا المجال. ونكتشف الخطأ الذي حدث هنا، ولماذا حدث، ونقوم بتصحيحه.

وقام مُبلغ عن المخالفات يمثله برنامج مساعدة المبلغين عن المخالفات بتقديم شكوى بشأن الانتهاكات المزعومة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وفي حين أن قانون العمل الدولي لا يقع ضمن اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات، تزعم الشكوى أن فشل جوجل في الكشف عن التزامات تكافؤ الأجور، التي تقدر أنها قد تصل إلى 100 مليون دولار، تشكل أخطاء جوهرية في تقاريرها المالية ربع السنوية، وهو انتهاك لقانون الأوراق المالية الأمريكي.

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جوجل تدفع أجورًا أقل من اللازم للعاملين المؤقتين

يوضح الكشف أن الشركة انتهكت قوانين العمل في جميع أنحاء العالم وضللت المستثمرين بشأن الالتزامات القانونية والمالية الرئيسية.

وتنبع المشكلة من اعتماد جوجل الواسع على ما تسميه القوة العاملة الموسعة. بالإضافة إلى عدد كبير من القوانين المحلية التي تحكم كيفية معاملة هؤلاء العمال في عشرات البلدان التي تعمل فيها الشركة.

وتحتفظ عملاقة البحث بقوة عاملة تضم أكثر من 100000 موظف مؤقت لا يعملون بشكل مباشر ضمن الشركة. ولكن يؤدون العمل نيابة عنها، في مهام تتراوح من خدمة الطعام والأمن إلى البرمجة وتحليل البيانات.

وتعمل الغالبية العظمى من هؤلاء العمال في مشاريع طويلة الأجل تدار بالكامل من قبل الشركة الموردة. مثل الإشراف على المحتوى، ولا يتفاعلون كثيرًا مع موظفي جوجل.

وتوظف الشركة أيضًا الآلاف من العمال المؤقتين في أي وقت. وبينما يتم دفع رواتبهم من قبل وكالات التوظيف، فإن الموظفين المؤقتين يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديري جوجل.

وتشمل الأقسام التي تعتمد بشكل كبير على العمال المؤقتين التوظيف والتسويق ووايمو، وهي شركة تابعة لشركة ألفابت للمركبات الذاتية القيادة. وتنفق الشركة نحو 800 مليون دولار سنويًا على العمال المؤقتين على الصعيد العالمي.

ويعد استخدام العمال المؤقتين أمرًا شائعًا في صناعة التكنولوجيا. ولكن اعتماد جوجل على القوة العاملة الموسعة التي تفوق عدد قاعدة موظفيها المباشرين أثار انتقادات منذ فترة طويلة.

وسنت أكثر من 30 دولة قوانين المساواة في الأجور. التي تتطلب معاملة العمال المؤقتين على قدم المساواة مع الموظفين بدوام كامل الذين يؤدون نفس الشيء أو عمل مشابه.

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