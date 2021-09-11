وقع حاكم ولاية تكساس على مشروع قانون ينظم كيفية قيام شركات التواصل الاجتماعي بتعديل المحتوى.

ويحظر القانون الجديد، الذي تم إقراره باسم HB 20 في أوائل شهر سبتمبر، حظر أو تقييد المحتوى بناءً على وجهة نظر المستخدم أو أي شخص آخر، سواء تم التعبير عن وجهة النظر هذه عبر منصة التواصل الاجتماعي نفسها أم لا.

ويتطلب HB 20 أيضًا من خدمات الوسائط الاجتماعية الكشف عن كيفية ترويجها للمحتوى وتعديله وتفويض تقارير الشفافية المشابهة لتلك التي تنتجها فيسبوك وجوجل وشركات الويب الكبرى الأخرى.

وإذا تم إخطار المنصات بمحتوى غير قانوني، فإن القانون يلزمها بتقييمه في غضون 48 ساعة، وهي سياسة تعكس اقتراحًا واحدًا على الأقل في الكونجرس الأمريكي.

وعلى عكس الكونجرس، لا يمكن للهيئة التشريعية بالولاية تجاوز المادة 230 من قانون آداب الاتصالات. الذي يحكم الكثير من الإشرف على المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.

وقد تواجه الشركات التي تخرق القواعد دعوى مدنية أو إجراء من المدعي العام. وينطبق القانون على خدمات الويب التي تضم أكثر من 50 مليون مستخدم نشط والتي تتيح للأشخاص التواصل مع مستخدمين آخرين لغرض أساسي هو نشر المعلومات أو التعليقات أو الرسائل أو الصور، ولا يشمل ذلك موفرو خدمة الإنترنت والأخبار أو مواقع الترفيه.

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تكساس تنظم كيفية تعديل المنصات للمحتوى

يتضمن القانون أيضًا قسمًا يستهدف بشكل خاص منصات البريد الإلكتروني، مما يجعل من غير القانوني تعمد إعاقة إرسال رسالة بريد إلكتروني لشخص آخر استنادًا إلى محتوى الرسالة ما لم تعتقد الشركة أنها تحتوي على تعليمات برمجية ضارة أو فاحشة أو محتوى غير قانوني، أو انتهاكات لقانون تكساس الحالي لمكافحة البريد الإلكتروني العشوائي.

ويعد قانون تكساس واحدًا من العديد من الجهود الجمهورية لإخافة شركات الويب بشأن إزالة المحتوى غير المرغوب فيه ولكن القانوني. وهي معركة صاغها السياسيون المحافظون على أنها معركة ضد الرقابة مع الشركات التي تشبه شركات الهاتف أو مرافق الاتصالات الأخرى.

ويتبع قانونًا مشابهًا في فلوريدا يغطي وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بالرغم من أنه لا يتضمن بعض الأحكام الأكثر تميزًا لتلك القاعدة. مثل حماية المرشحين السياسيين وإعفاء الشركات التي تمتلك متنزهًا.

ومع ذلك، فإن مستقبل القاعدة غير مؤكد. ومن المحتمل أن تواجه تحديات قانونية من النقاد، وهي ليست مصممة للتهرب من التدقيق القضائي.

وحظر أحد القضاة قانون وسائل التواصل الاجتماعي في فلوريدا في شهر يونيو. قائلاً إنه يجبر مقدمي الخدمة على استضافة خطاب ينتهك معاييرهم.

وأصدر اتحاد NetChoice، أحد المدعين في تلك الدعوى القضائية في فلوريدا، بيانًا يدين مشروع القانون. وقال في بيان: يتضمن HB 20 نفس عيوب التعديل الأول مثل قانون فلوريدا الذي منعته محكمة فيدرالية هذا الصيف.

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